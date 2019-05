La gestión del agua y las basuras condena a Castro a pagar más de diez millones de euros El juez ha dado la razón recientemente a la UTE Castro, responsable de la recogida de basuras, que reclamaba 2,4 millones. / Samira Hidalgo A la espera de que dos sentencias sean firmes, el Ayuntamiento ya ha tenido que desembolsar en esta legislatura más de seis millones por desajustes en algunos contratos ABEL VERANO Castro Urdiales Domingo, 12 mayo 2019, 08:42

Cuando CastroVerde accedió hace cuatro años a la Alcaldía de Castro tras obtener unos resultados históricos -logró siete de los veintiún concejales de la Corporación y gobernó junto al PSOE media legislatura- en ningún momento pensó que tendría que hacer frente a una serie de condenas relacionadas con la gestión de servicios como el agua o la limpieza urbana y recogida de basuras que, a la espera de que un par de ellas sean firmes, suponen para las arcas municipales un desembolso de más de diez millones de euros, es decir, casi un tercio de su presupuesto, que asciende a 35 millones.

«De aquellos polvos estos lodos». «Se han hecho muchas cosas mal en el Ayuntamiento y ahora estamos «pagando el pato». Son «marrones» que vienen de lejos, como las reclamaciones urbanísticas que estamos intentando arreglar en La Loma o en la Urbanización Montesolmar. Son muchos los frentes que tiene abiertos este Ayuntamiento, como la falta de gestión de algunos servicios, caso del cementerio». Así resumía en declaraciones a este periódico la edil de Comunicación, Elena García (CastroVerde), las razones por las que el Consistorio tenía que asumir estas indemnizaciones.

Sanciones 5,9 millones de euros pagó el Ayuntamiento a Ascán por un desequilibrio económico del servicio de agua entre 2007 y 2013. 2,1 millones deberá abonar a Ascán por otro desequilibrio económico entre 2014 y 2016. Está pendiente de resolver un recurso. 2,4 millones de euros debe pagar el Ayuntamiento a la UTE Castro, responsable del servicio de limpieza urbana por la actualización de precios desde 2011. 706.123 euros tuvo que pagar el Consistorio castreño a la empresa Cenavi por la liquidación de las obras de rehabilitación que la constructora llevó a cabo en el Castillo-Faro.

De todas ellas, la más importante es la provocada por la gestión del agua, que corre a cargo de Ascán. Después de tener que abonar a la empresa 5,9 millones por un desequilibrio económico financiero del servicio correspondiente al periodo comprendido entre 2007 y 2013, el pasado mes de marzo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Santander condenó al Consistorio a desembolsar otros 2,1 millones por el servicio en el periodo de 2014 a 2016. No obstante, el Ayuntamiento ya avanzó que recurriría esta condena ante la Sala porque defiende que ya no existe desequilibrio en el servicio de agua, al tiempo que lamentó que el Juzgado no tuviera en cuenta las actuaciones que han llevado a cabo en los últimos meses.

Otro de los servicios que está generando problemas al Ayuntamiento castreño es el de la limpieza urbana y recogida de basuras, que corre a cargo de la UTE Castro Urdiales. Esta semana el equipo de gobierno ha dado a conocer que el titular del Juzgado ha condenado al Ayuntamiento de Castro a abonar 2,4 millones de euros (1.940.689 euros más 473.440 de intereses de demora) a la UTE Castro Urdiales en concepto de revisión de precios acumulados desde 2011 hasta el 31 de diciembre de 2017. En su sentencia, el juez señala que esta condena se produce por el retraso en la adjudicación del servicio, «que fue consecuencia exclusiva de la negligencia de los responsables municipales (el equipo de gobierno de entonces lo formaban alcalde Fernando Muguruza, el PP y Acuerdo por Castro)». Desde el equipo de gobierno actual todavía no han decidido si recurrirán esta condena.

Por otro lado, el Ayuntamiento tuvo que hacer frente a la indemnización de 706.123 euros a Cenavi en concepto de liquidación por las obras de rehabilitación que la constructora llevó a cabo en el Castillo-Faro, que fueron adjudicadas en 2001 y, sin embargo, estuvieron paralizadas entre 2004 y 2008.

Reclamaciones rechazadas

Pero no todo han sido malas noticias para el Consistorio castreño durante estos cuatro años, ya que los jueces rechazaron otras dos peticiones millonarias, que hubiesen comprometido seriamente a las arcas municipales. Una de ella fue la de 5,6 millones que reclamó Viviendas y Promociones Cotolino y otra de 1,8 de Inmobiliaria Izarra, ambas por el retraso en la concesión de licencia para unas viviendas.