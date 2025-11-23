El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El embalse de El Juncal, uno de los «espacios únicos» del municipio. DM

Guriezo pide a Desarrollo Rural que proteja sus espacios naturales con una figura especial

El alcalde Ángel Llano reclama al Ejecutivo un ANIE sobre el lago de El Juncal, el bosque Remendón y Las Nieves «que son lugares únicos y señas de identidad»

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

Tras enfrentarse a tres proyectos de parques eólicos en el municipio (uno en la parte que linda con Castro Urdiales, otro al otro extremo municipal ... y, el tercero, en pleno centro de su territorio), Guriezo le ha pedido al Gobierno de Cantabria que se inicien los trámites para declarar un ANIE (Área Natural de Interés Especial), una figura de protección del territorio con la que el alcalde Ángel Llano espera que no se puedan desarrollar allí instalaciones que afecten el Juncal, el bosque Remendón y Las Nieves. Estos lugares, defiende, «son nuestra esencia, lo que nos representa y, además de su gran valor cultural, también tienen un alto interés medio ambiental».

