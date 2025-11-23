Guriezo pide a Desarrollo Rural que proteja sus espacios naturales con una figura especial

Tras enfrentarse a tres proyectos de parques eólicos en el municipio (uno en la parte que linda con Castro Urdiales, otro al otro extremo municipal ... y, el tercero, en pleno centro de su territorio), Guriezo le ha pedido al Gobierno de Cantabria que se inicien los trámites para declarar un ANIE (Área Natural de Interés Especial), una figura de protección del territorio con la que el alcalde Ángel Llano espera que no se puedan desarrollar allí instalaciones que afecten el Juncal, el bosque Remendón y Las Nieves. Estos lugares, defiende, «son nuestra esencia, lo que nos representa y, además de su gran valor cultural, también tienen un alto interés medio ambiental».

De ahí que Llano haya hablado ya con la consejera de Desarrollo Rural María Jesús Susinos de empezar a mirar cómo se podrían proteger esas zonas. El alcalde asume de antemano que acogerse a un ANIE «es un proceso largo, pero en el Ayuntamiento estamos convencidos de que hay que ir 100% adelante con esto. Se trató en un pleno y se votó por la protección». En total, la idea es extender un manto de amparo a entre 800 y 1.000 hectáreas de superficie municipal.

El ANIE es una herramienta jurídica que se suele usar para conservar sitios naturales sobresalientes. Para ello se dota a los lugares elegidos de un régimen propio que tiene repercusión en la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad. En general, son instrumentos de defensa de un territorio más flexibles que, por ejemplo, lo que supone declarar un parque natural. Su gestión puede ser pública o privada, pero, en cualquier caso, no son fáciles de promover: en Cantabria, El Astillero lleva ocho años para poner bajo este paraguas a sus marismas locales.

«Estos lugares son nuestra esencia, lo que nos representa y, además de su gran valor cultural, también tienen un alto interés medio ambiental» Ángel Llano Alcalde de Guriezo

El alcalde regionalista de Guriezo justifica que el alto de Las Nieves, la ladera Juncal y el citado bosque centenario no pueden ser considerados a la hora de instalar una explotación eólica, porque este tipo de proyecto «nos destrozan. La ermita de Las Nieves es nuestra patrona y se encuentra en un entorno único, en el alto tenemos túmulos y vestigios antiguos, las vacas monchinas son características de esta sierra y, en el caso del Remendón, se iban a abrir carreteras que lo hubieran arruinado».

La máxima autoridad local ya ha comunicado al Ejecutivo que querría el desarrollo del ANIE, pero queda por delante un extenso trabajo técnico. El Gobierno primero lo tiene que aprobar, ha de hacerse un proyecto, una evaluación ambiental, definirlo en todos los extremos pertinentes y llevarlo a exposición pública. «Pero lo primero es pedirlo y es puerta ya está abierta», explica.

Llano aclara que no está «en contra de las energías renovables». Pero llama la atención sobre el hecho de que este tipo de infraestructuras «se deben ubicar donde no perjudiquen los entornos naturales. Hay que planificarlas en zonas que ya estén degradadas, no en uno de los pocos pulmones verdes que le quedan a la comarca, como estos casos».

Según afirma, «si hubieran salido los tres parques proyectados (Parque Maya en un lateral del municipio, Piruquito en el centro y Corus al otro lateral), Guriezo se hubiera convertido en un montón de casas en el valle y todo eólicos en el perímetro de la sierra», comenta al tiempo que reconoce sentirse satisfecho del rechazo desde el Ministerio para la Transición Ecológica de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Eólico Piruquito, que les afectaba de lleno.