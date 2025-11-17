Herido leve tras volcar su camión en el viaducto de Ontón (Guriezo)

Un conductor ha resultado herido leve este lunes tras volcar con su camión en el viaducto de Ontón (Guriezo), después de salirse de la mediana. ... El hombre, que no quedó atrapado en el vehículo, fue trasladado al hospital de Laredo para ser atendido por personal facultativo.

El Centro de Emergencias del 112 recibió el aviso a las 12.15 horas, momento en el que movilizó a Bomberos de Castro Urdiales, Guardia Civil, mantenimiento de carreteras y 061, que fue el encargado de llevar al hombre al centro médico de la localidad pejina.

En cuanto a la circulación, el accidente provocó la retención de vehículos y se cerró al tráfico el carril izquierdo en sentido Cantabria.