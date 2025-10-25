El Juzgado de Castro Urdiales acoge un procedimiento para anular una condena franquista El laredano Manuel Peña Gobantes fue sometido a un juicio sin garantías democráticas en 1938, y sentenciado después a garrote vil junto a otros tres vecinos de la villa | La vista para la conmutación de la pena tendrá lugar este martes, día 28 de octubre, en Cotolino

Los juzgados de Cotolino en Castro Urdiales celebrarán este martes, 28 de octubre, un procedimiento de anulación de la condena dictada durante el franquismo contra Manuel Peña Gobantes, natural de Laredo, que fue ejecutado a garrote vil tras un juicio sumarísimo.

La revisión de la condena se hará en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permite revisar y declarar nulos los juicios ilegítimos del régimen.

Este hombre fue sometido a un juicio sumarísimo celebrado en Castro Urdiales el 28 de enero de 1938, sin garantías democráticas, junto a otros tres laredanos, según señala el Colectivo Memoria de Laredo en una nota de prensa.

La vista contará con la participación del Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Carlos Yáñez, y con la presencia de familiares de la víctima, impulsores de esta iniciativa de reparación y reconocimiento.

Según la documentación histórica, Peña Gobantes fue finalmente fusilado en el cementerio de Derio, tras una supuesta conmutación de pena que nunca se cumplió, mientras que sus tres compañeros fueron ajusticiados a garrote vil el 27 de mayo de 1938 en la cárcel de Larrinaga, él fue trasladado y ejecutado al día siguiente.

El caso recoge además la intervención de su hermano, militar del bando sublevado, quien intentó evitar la ejecución aportando un documento en el que testigos desmentían la acusación principal pero, pese a ello, la sentencia se mantuvo y la ejecución se llevó a cabo.

Los hechos y la documentación sobre la conmutación de pena y el cambio en el método de ejecución fueron difundidos por el Colectivo Memoria de Laredo en abril de 2022, dentro de su labor de investigación sobre las víctimas de la represión franquista