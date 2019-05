Nueve familias de Castro y Liendo disfrutan ya de un huerto comunitario Algunas de las familias posan ante el huerto creado mediante bancales elevados. / Samira Hidalgo Castro Urdiales | Liendo La iniciativa, que comenzó en junio del año pasado, crece gracias a la labor y a la ilusión de sus participantes SAMIRA HIDALGO Castro Urdiales Sábado, 4 mayo 2019, 16:28

En el barrio de Llatazos, en Liendo, en un entorno privilegiado, se encuentra el huerto comunitario creado por varios ciudadanos de la zona oriental de Cantabria con el objetivo de poder obtener alimentos saludables. En junio de 2018 tomó forma esta iniciativa gracias a la idea de María Huerta, vecina de Sámano, y a la creación de un grupo de vecinos de la zona oriental de Cantabria para sacar adelante este huerto, poniendo en marcha este proyecto en el que hoy participan nueve familias, ocho del municipio de Castro y una de Liendo.

El huerto está ubicado en la finca de Marta González, una de las integrantes del grupo del huerto. González cuenta que antes tenía huerta, pero que tras haber pasado por varias operaciones no ha podido continuar trabajando la tierra. «La tierra es abundante por sí misma y me parecía triste no aprovechar algo que tiene tantos recursos, por eso decidí compartirlo de la manera más abierta posible, sin ningún interés. Todo forma parte del empeño y del cariño», explicó esta vecina de Liendo, añadiendo que, gracias a la labor de Gaizka Martínez, «más que un huerto parece un jardín».

Precisamente, Martínez es el encargado de crear y gestionar este huerto basado en agriculturas alternativas, como la permacultura, el biodinámico y el sistema de sinergias. «Buscamos un sustento natural para tener alimentos frescos, sin productos ni conservantes después de recolectar, con la intención de comer sano y variado, todo acorde a la temporada», señaló Martínez. De este modo, el huerto ofrece a esta comunidad guisantes, habas, lechugas, escarolas, cebolla y ajos, entre otras verduras y hortalizas, además de varias especias culinarias. «La idea es mezclar plantas medicinales con aromáticas, hortalizas y arbustos y hacer un ecosistema controlado», puntualizó el creador de este huerto «diferente, con más biodiversidad y variedad y más controlado, planeado y diseñado con bancales elevados», diferenciándose del huerto tradicional. Las familias integrantes del grupo de este huerto pagan una cuota de 43 euros, además de un euro por cada kilo de alimento recogido, lo que sirve para contar con un fondo económico a invertir en el sustento del huerto y comprar semillas, plantas y árboles frutales. Además, cada miembro del grupo participa en las labores del huerto según sus posibilidades.

Un proyecto que evoluciona

La ardua labor de mantener un huerto hizo que María Huerta se animase a impulsar este proyecto que está en crecimiento. «Soy vegetariana y tengo mucha sensibilidad con el tema de la nutrición y de la alimentación saludable. Al no poder continuar con el cuidado de mi huerta por el gran trabajo que conlleva, decidí poner en marcha esta actividad. Coloqué carteles por Castro e hicimos una charla explicando la iniciativa y así nació la idea del huerto comunitario», comentó Huerta, quien se encarga de la administración, la gestión y de entregar las cestas a las familias. «Cada uno hace lo que puede y así vamos aportando nuestro tiempo. En invierno se basa más en la limpieza, en el mantenimiento y el acondicionamiento del terreno», indicó la administradora, para después añadir que la tierra es «muy generosa» y que el huerto «ha cambiado mucho». De hecho, el espacio contará este año con árboles frutales. El huerto, que se encuentra próximo a la playa de Oriñón y a Sonabia, tiene espacio para crecer, de hecho, Huerta cuenta que cuando llegue el momento pondrán también un gallinero. «Este mes vamos a montar un invernadero para las plantas de invierno y para poder tener las semillas y no depender tanto de comprarlas al tener semilla propia, algo a lo que le damos mucha importancia», concluyó Huerta sobre este proyecto que evoluciona.