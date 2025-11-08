Piden ocho años de cárcel para cinco acusados de agredir a un hombre que perdió un ojo en Castro La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará a los procesados a partir del lunes, 10 de noviembre

Abel Verano Santander Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:43

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de ocho años de cárcel a cinco acusados de agredir a un hombre que perdió un ojo en Castro, que serán juzgados a partir del lunes, en la Audiencia Provincial.

Según relata el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, los acusados se encontraban en el interior de una discoteca de Castro, en septiembre de 2018, cuando se inició una discusión que derivó en que uno de ellos golpeó con una botella de cristal a otro hombre en la cabeza. Después, ya en el exterior del establecimiento, los cinco procesados, «actuando de mutuo acuerdo», se acercaron al agredido y «le lanzaron un vaso de cristal que le impactó en el ojo». El hombre cayó al suelo, «donde todos los acusados le propinaron patadas y puñetazos por todo el cuerpo». A consecuencia de la agresión, el hombre sufrió múltiples cortes en frente, mejilla, nariz, y párpado, y el estallido del globo ocular izquierdo.

A juicio de la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de lesiones con pérdida de órgano, merecedor de ocho años de prisión para cada uno de los enjuiciados. Además, solicita que los cinco indemnicen de manera conjunta y solidaria al agredido en 59.560 euros por las lesiones y la secuela que sufre. Por otro lado, pide que tres de los acusados, que son de nacionalidad extranjera, sean expulsados del territorio nacional por un periodo de diez años cuando accedan al tercer grado o se les conceda la libertad condicional.

La acusación particular eleva la petición de cárcel a nueve años y medio y pide diez años de alejamiento.