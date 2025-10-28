Una protesta vecinal obliga a suspender el pleno de Castro Urdiales Un grupo de manifestantes interrumpió la sesión para pedir transporte digno al hospital de Laredo. La alcaldesa recordó que no tiene competencias

Ana Bringas Castro Urdiales Martes, 28 de octubre 2025, 18:24 Comenta Compartir

Una hora y cuatro minutos es lo que duró ayer el pleno de Castro Urdiales. Un pleno ordinario que comenzó a las 10.00 horas y que llevaba ocho puntos en el orden del día, aunque únicamente pudieron abordarse al completo cinco. La sesión tuvo que suspenderse después de que una manifestación irrumpiera en el salón de plenos, lo que obligó a interrumpir el debate municipal.

La alcaldesa Susana Herrán se vio obligada a intervenir para explicar la procedencia del alboroto «a los que nos están escuchando o viendo a través de los medios. El ruido procede de la plataforma concentrada hoy pidiendo algo que esta corporación lleva reclamando mucho tiempo: un transporte público con frecuencias suficientes a nuestro hospital de referencia, el de Laredo».

Herrán expresó su apoyo a la causa: «Nos solidarizamos porque estamos en la misma línea que ellos sobre esta necesidad», aunque matizó que «el Ayuntamiento no tiene competencias para solucionar esto y no entendemos que paralicen el pleno. Esto no nos permite continuar».

Tras ausentarse brevemente para dialogar con los manifestantes, la regidora regresó a su asiento intentando reanudar la sesión. «No podemos hacer nada más que pedirlo al Gobierno regional y presionar», señaló, instando a los concentrados a dirigir sus protestas a la Consejería de Fomento, que dirige Roberto Media, que es la Administración competente en este caso.

Pocos minutos después, las personas que protestaban que permanecían en la sala contigua al salón de plenos forzaron las puertas y pasaron al interior tras un breve forcejeo con una empleada municipal. «Los plenos son públicos pero, por favor, que se puedan desarrollar de manera correcta», reclamó Herrán. Sin éxito, porque el bullicio y los enfrentamientos verbales hicieron imposible seguir. En respuesta a los gritos de «¡Exigimos transporte de calidad!», la alcaldesa suspendió la sesión.

Herrán lamentó los incidentes: «He dicho que tendrían la palabra en el turno de ruegos y preguntas. Algunos, que no todos, han faltado al respeto a los concejales, y eso no lo voy a permitir, independientemente de las siglas que tengan».

Durante la sesión, la concejala del PRC, Carla Urabayen, expresó también su apoyo a los manifestantes y aseguró que «si no fuera por la obligación de estar en el Pleno, estaría con ellos».

Antes de la suspensión, la Corporación aprobó, con los votos de PSOE, CV, Ciudadanos y Podemos, una subida del 3% en las tasas municipales para 2026, ajustada al IPC. La medida afecta a licencias, cementerio, policía, taxis o matrimonio civil. La concejal de Hacienda, Alba Muro, defendió como una acción de «responsabilidad económica» la subida, mientras PRC y Vox la rechazaron por considerar que «recauda en lugar de ayudar al ciudadano».