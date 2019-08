El PSOE rescata su idea de elaborar un plan estratégico para Castro Urdiales Vista aérea de la zona del castillo-faro, la iglesia de Santa María y el puerto. / Marta DeGuidú El equipo de gobierno presentó ayer al resto de grupos un borrador del pliego, para contratar una consultoría y asistencia técnica que se haga cargo de redactar el documento ABEL VERANO Castro Urdiales Jueves, 22 agosto 2019, 07:39

El PSOE de Castro Urdiales, que integra el equipo de gobierno junto a Ciudadanos, ha rescatado su idea de elaborar un plan estratégico que sirva para hacer frente a todas las necesidades del municipio. Se trata de un hoja de ruta en la que se definan las directrices a seguir por el Ayuntamiento castreño en los próximos años con el objetivo de ir plasmando la ciudad que quieren los vecinos. De ahí que la intención de los dirigentes políticos sea dar la máxima participación posible.

Los socialistas ya plantearon esta propuesta hace cuatro años, mientras forman parte del equipo de gobierno junto a CastroVerde, pero su socio de gobierno «consideró que no era el momento de hacerlo, pese a estar de acuerdo en su necesidad. Argumentó que no eran capaces de abordar la entrega y dedicación que suponía y que se haría más adelante». Ayer, el concejal de Urbanismo, Alejandro Fernández (PSOE), retomó el asunto en la Comisión Informativa de Desarrollo Territorial y, según señaló, «contamos nuevamente con el consenso del resto de fuerzas políticas de la Corporación para no dilatar más en el tiempo el comenzar a trabajar en el futuro de Castro. Nuestro municipio necesita ya una estrategia de ciudad participada que permita dar un golpe de efecto y que impulse el desarrollo local de los próximos años».

En dicha comisión, Fernández presentó también el 'Borrador de Pliego de Prescripciones Técnicas' para la contratación de la consultoría y asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico del municipio de Castro Urdiales 2020- 2040. A continuación, según avanzó, se establecerá un calendario de reuniones para poder debatir y realizar las aportaciones que se consideren oportunas a dicho texto por parte de todas las fuerzas políticas con representación municipal, buscando llegar a consensos o al menos a decisiones democráticas de mayoría.

Dicho calendario, apuntó el edil de Urbanismo, se programará para permitir llevar el texto definitivo de los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares a la siguiente Comisión Informativa de Desarrollo Territorial para su aprobación. Por último, se tramitará de forma paralela tanto la modificación presupuestaria necesaria para dotar de partida económica al proceso de licitación como el expediente de contratación y la adjudicación de los servicios para la realización del Plan Estratégico del Municipio de Castro Urdiales. «Hoy, por tanto, se empiezan a dar pasos hacia la construcción participada de un modelo de municipio y de territorio sostenible, liderado por nuestra alcaldesa y consensuado entre todos los grupo políticos. El Plan Estratégico va a ser el instrumento fundamental para la Gobernanza Local y para plasmar la voz de los ciudadanos y su participación en la construcción de su propio futuro».

Otros instrumentos

El equipo de gobierno cree que este plan estratégico, con su exhaustivo análisis de la situación actual del municipio en todos los ámbitos y la determinación de unos objetivos generales, será una base fundamental para poder desarrollar otros instrumentos vitales para Castro, como pueden ser las revisiones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, entre otros. «Este plan permitirá determinar cuál debe ser la oferta industrial, el papel del sector primario, el empleo, el turismo, la educación, la sanidad, la modernización en la administración, la atención al ciudadano, etc».