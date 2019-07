Un viaje musical en el tiempo El Auditorio Ataúlfo Argenta acogió el concierto de The Plastic Clono Band. / Beatles Soul club La exposición 'The Beatles' llega a Castro para ofrecer a los visitantes varias proyecciones, conciertos y una muestra de artículos relacionados con el famoso grupo SAMIRA HIDALGO Castro Urdiales Martes, 23 julio 2019, 10:44

Los Beatles continúan presentes en la actualidad. Año tras año, el grupo sigue vendiendo discos, inspirando alguna película o adornando con su imagen camisetas y complementos. Los Beatles siguen vivos. Aún habiéndose disuelto la banda en el año 1970, hoy en día se siguen escuchando sus canciones, aunque haya quien no conozca en profundidad la historia del grupo o la vida de sus componentes. Para saberlo todo sobre estas estrellas musicales y recordar su época, los años 60, la Asociación Beatles Soul Club ofrece la exposición 'The Beatles', presente en el Centro Cultural La Residencia desde el pasado 12 de julio hasta el 31 de agosto, acogiendo en las Salas Castro y Cantábrico proyecciones, visitas guiadas, photocall y artículos relacionados con el famoso grupo, además de conciertos en el auditorio del centro cultural. Una programación completa que añade aún más relevancia si cabe a una serie de objetos cuyo valor cultural y económico es incalculable.

El dueño de la exposición compuesta por objetos, discos, libros y cuadros, Julio Villegas, es también vocal del santanderino Beatles Soul Club. Villegas, que se considera fan absoluto del grupo musical estelar, cuenta que se aficionó a la banda de pequeño. «Cuando a un niño le dices que no salte en los charcos, el niño va y salta. Eso me pasó a mí. Alguien dijo en aquel entonces que los Beatles eran unos hippies melenudos, pero a mí su sonido me gustaba y empecé a preocuparme de por qué la gente hablaba tan mal de ellos. Desde entonces me estoy dedicando a que la gente hable bien», explica el vocal sobre el motivo de su amplia colección.

Por otro lado, sobre su interés por los Beatles, Villegas reconoce que de chaval no los distinguía, hasta que vio un disco en el que los integrantes aparecían con indumentaria colorida, con zapatos verdes y trajes llamativos. «Vi que habían evolucionado y me empecé a preocupar por ese cambio, estando en la cresta, y a partir de entonces empecé a comprar más singles y EPs y a coleccionar libros y recortes de periódicos y revistas y todos hablaban bien de ellos», recuerda.

«Es una exposición para ver, para oír, para que la gente disfrute y los recuerde», señala Villegas

Para poder hacerse con semejante muestra de artículos, Villegas ha ido reuniendo en los últimos 50 años todo tipo de artículos de merchandising, discos y otros objetos originales de los Beatles que guarda cuidadosamente en cajas con sus respectivas etiquetas. «Me ha vuelto a pasar que me he tenido que llevar discos, pósters y cuadros porque no cabía todo», comenta Villegas.

«Es una exposición para ver, para oír, para que la gente disfrute y los recuerde. Es una forma de decir: ¡Los Beatles salen de gira a Castro!», explica el vocal sobre la finalidad de la muestra. Así, este miembro de la Asociación Beatles Soul Club pone a disposición de la ciudadanía los diversos artículos con el objetivo de que todos puedan disfrutar de su grupo favorito. «Si les gusta este disco, se lo pongo; si les gusta un libro, les invito a que lo lean; si les interesan unas fotos, les hago una copia, porque es algo abierto a todo aquel que se interese por la historia de los Beatles», destaca.

Sobre la muestra, Villegas subraya que no se trata de una colección, porque no tiene un principio ni un final. «Son objetos relacionados con el grupo, sus discografías, sus rarezas. Todo aquello que es bueno tener a quien le guste los Beatles. Al mostrarlo lo doy a conocer a la gente y ese es mi objetivo», asegura Villegas, subrayando que «de lo que se muestra no se vende nada». El mimo y cuidado con el que el vocal organiza cada exposición es solo una muestra de su dedicación, ya que no solo invierte dinero. «Es un valor incalculable, es esfuerzo, es tiempo, es gasolina, son los horarios, las vacaciones, pero por los Beatles, cualquier cosa», concluye.

Para la inauguración de la exposición, el pasado 12 de julio, se contó con la actuación del grupo The Plastic Clono Band, quienes ofrecieron un concierto en el Auditorio Ataúlfo Argenta, en el exterior de La Residencia. Hasta este lugar se acercaron numerosas personas para disfrutar del ritmo de los Beatles gracias a sus versiones. «Hizo un día espectacular, estuvo bastante lleno y el sitio sonaba muy bien. La gente estaba muy contenta y al finalizar el concierto recibimos muchísimas felicitaciones», cuenta Alfredo Niharra, cantante y guitarrista del grupo, quien sobre la exposición señala que ya la conocía, pero que siempre vuelve a visitarla. «Siempre me encuentro algo nuevo», asegura. El próximo concierto tendrá lugar el 30 de agosto, poniendo el broche de oro a esta exposición temática la actuación del solista Errapel Biurrun, quien ofrecerá a los espectadores un concierto acústico, tributo a los Beatles.

Por otro lado, Villegas está llevando a cabo visitas guiadas los martes, jueves y sábados a las 18.30 horas y los domingos a las 11.00 horas. Los interesados en asistir deben enviar un correo electrónico a la dirección laresidencia@castro-urdiales.net indicando nombre y apellidos de los visitantes, siendo el aforo máximo de 15 personas por día.

Para disfrutar aún más la experiencia se están proyectando una serie de documentales y películas. Las próximas proyecciones serán los viernes del 26 de julio y del 2, 9 y 23 de agosto y tendrán lugar a las 19.00 horas en una de las salas de la muestra.

El Beatles Soul Club

La Asociación Beatles Soul Club se formó hace trece años, aumentando su número de socios hasta los 25. Daniel Fernández, secretario de la asociación indica que los socios pagan unas cuotas simbólicas y que desde hace doce años este colectivo organiza eventos, conciertos y celebra los aniversarios relacionados con los Beatles. «Hubo unos años en los que estuvimos parados, pero hemos vuelto a juntarnos los más activos del club y hemos abierto las puertas a mucha gente nueva», explica Fernández.

Este colectivo, que ha llevado a cavo varias exposiciones como la que se puede disfrutar en Castro, ha organizado un concierto en la azotea del Centro Cívico del Río de la Pila, en Santander; también en el barco de Los Reginas, navegando por la bahía castreña, o haciendo photocalls como el de 'Yellow Submarine' o el de 'Abbey Road', ambos presentes en La Residencia. Además, organizan fiestas y conciertos para los integrantes del club, audiciones y viajes para ver a Paul McCartney. Por otra parte, el club participa en charlas escolares sobre los Beatles con músicos incluidos.

«Nos conocemos todos y vamos conociendo gente nueva que nos va aportando cosas», indica el secretario, explicando que el objetivo de la asociación es que los socios se diviertan mientras dan a conocer quienes son los Beatles. «Todos los conocen, pero no saben realmente quienes eran ni lo que han aportado a la música. Fue un cambio de vida radical de los jóvenes», afirma Fernández sobre este grupo que logró que cambiase la música y el estilo de vida de toda una generación.