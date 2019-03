Ave que vuela a la cazuela Un grupo de pescadores se prepara para comer lo pescado. / Colección particular de Jesús Garay Los pescadores comían todo lo que se podía guisar y la pesca no era otra cosa en Castro que para sobrevivir al casi permanente hambre JAVIER GARAY Martes, 26 marzo 2019, 10:27

Quien dice «Ave que vuela a la cazuela», está utilizando un dicho castreño de cuando en las malas épocas se comía cualquier cosa que pudiese entrar en la cazuela: pitorros, chirrines, mallones, garrays, cofres o mascatos, terriles, píos, rondones, fardelas, charranes y calandrias.

Los pescadores comían todo lo que se pudiese guisar. La pesca en Castro no era para otra cosa que para alimentarse y sobrevivir al casi permanente hambre. La mar, en toda su extensión, es un mundo de vida, peces, moluscos, mamíferos y aves, lo mismo que en tierra y, del mismo modo, el pescador se alimentaba de todos estos frutos que le ofrecía la mar. Las lapas con pan, las mantecas de los chicharros, el tocinillo del toino refrito, los golay y mielgas trechados, los escabeches y salazones, lo que podían apañar con alguna sereña por el puerto y las peñas, los peñeros con sus cañas, alguna huerta y ayudas, muchas ayudas y hasta limosna, mucha limosna, eran parte de su necesitada alimentación. Sin todo eso, los pescadores como sector no hubiesen sobrevivido en aquellos calamitosos años que van desde principios del siglo XX hasta bien entrados los sesenta.

Cuando la pesca empezó a considerarse y la técnica trajo mejores elementos de captura, los barcos se asemejaban a modo de vivienda campestre. Las vituallas eran lo mismo que cualquiera pudiera comer en tierra dentro de una cocina limitada. La nevera mantenía la carne fresca y, entonces, se olvidaron de plumas y mamíferos marinos. A bordo había comida y se comentó del primer barco que metió huevos a bordo. Pero hasta ese momento, tirar un arpón a un toino, comer fardelas, cazar con un redeño las calandrias, garray y otras aves que se aproximaban a bordo era toda una actitud más de la mar, del pescador y de su alimentación. Hasta entonces, la pesca valía poco y se perdían muchos días de mar, las ventas no eran muy cuantiosas, así que, aunque pescases, las penurias no las quitabas con un buen día de pesca ya que siempre tenias algo al fiado. Si no es por los comedores sociales, la gente de la mar lo hubiese pasado muy mal. Los chicos de mi generación usábamos el comedor de las Escuelas Públicas y para cenar, en lo que era el cine Ágora, aquellos garbanzos que nos mandaba Perón de Argentina y que nos servía la señora Ofelia, la mujer Gabriel Campaña, «el Papi». Me tocó pescar y cazar aves y tenerlas en casa para comer. Era toda una manifestación de alegría. Siempre hubo, algún puritano metido a ecologista que no entendía la necesidad y con desconocimiento total del caso se burlaba del necesitado pescador. Este extracto sacado de un Flavióbriga, publicado en el día 3 de enero de 1915, confirma la gran ignorancia que muchos tenían de lo que acontecía en el puerto: «Nos lo han denunciado algunas personas y hemos tenido ocasión de verlo nosotros mismos. Es un dolor señor Comandante, presenciar la crueldad con que algunos chicuelos y algunos que ya han dejado de serlo, tratan a las infelices gaviotas que se acercan a la bahía, por verse hambrientas y sin abrigo alguno, en estos días de crudo y recio temporal. No les basta a esos chicuelos que saltan confiadamente de bote en bote y de barquía en barquía, dedicarse a la caza de la gaviota, empleando, largas cuerdas, al extremo de las cuales, cubiertos por mendruguillos de pan u otra clase de cebo, han amarrado previamente anzuelos agudísimos. Y decimos que no les basta esto, porque vemos después, con la protesta de no pocas gentes, cómo los agarran sin piedad de las hermosas alas; como las corren y martirizan y como en fin dan una nota de inculturas y una muestra de la dureza de sus sentimientos». Lo que pescaban no eran gaviotas, eran garrays que entraban a la bahía por haber afuera muy malos tiempos. Entraban a miles y, gracias a ellos, los pescadores se podían preparar unos buenos guisos. Desde siempre, a estas aves, el pescador les hincó el diente. Eran tiernas y sabrosas, tanto como lo pudiese ser un ave de tierra. En la década de los años cincuenta, llegaban en invierno a bandadas. Las embarcaciones, con varios tripulantes a bordo, una línea, un corcho, varios anzuelos y un pellejo de tocino como carnada, pescaron cientos y cientos mientras sobre el muelle, a modo de regata, la gente de la mar veía el mágico acontecimiento, pues a ellos también les tocaría parte. Allí estaba toda la jerarquía de la dársena: los Colina, Carasa, Garay, Albo, Miranda, Marcos, Villar, etc. Tantos se pescaron que en algunas motoras como la de Kilo Colina desbordaban por el carel. Luego los repartían entre los pescadores y algunos de ellos iban a la plaza del mercado. Dice el artículo que las gaviotas, hambrientas y sin abrigo se dejaban pescar. Anda, lo que sabían las gaviotas, pescar una era dificilísimo, sin embargo, los garrays son inocentes y entraban desde altamar a comer cuando había muy mal tiempo y no conocían enemigos e incautos mordían el anzuelo.

Parecerá cruel, pero era muy normal todo esto y no había ningún impedimento oficial para practicar esta forma de alimentarse.