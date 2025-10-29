Los vecinos de El Astillero tendrán autobús gratis para ir a los cementerios
El servicio funcionará durante la mañana del sábado, festividad de Todos los Santos, con paradas en todo el término municipal
Santander
Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:27
El Ayuntamiento de El Astillero habilitará un servicio especial de autobús lanzadera -que será gratuito- para que los vecinos puedan trasladarse a los cementerios con motivo de la festividad de Todos los Santos, que tendrá lugar el sábado, día 1 de noviembre. El servicio estará en funcionamiento durante toda la mañana, entre las 10.30 y las 14.30 horas, con circulación continua, según han informado desde el Consistorio.
El autobús conectará los cementerios de El Astillero y Muslera con varios puntos estratégicos del término municipal e incluirá varias paradas. Además, los conductores atenderán a demanda a los vecinos en los aparcamientos disuasorios habilitados específicamente para la ocasión.
Desde el Ayuntamiento se recomienda anticipar los desplazamientos, utilizar preferentemente los aparcamientos disuasorios y seguir en todo momento las indicaciones del personal para que todo transcurra de forma fluida.