Un autobús urbano en El Astillero. Roberto Ruiz

Los vecinos de El Astillero tendrán autobús gratis para ir a los cementerios

El servicio funcionará durante la mañana del sábado, festividad de Todos los Santos, con paradas en todo el término municipal

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:27

Comenta

El Ayuntamiento de El Astillero habilitará un servicio especial de autobús lanzadera -que será gratuito- para que los vecinos puedan trasladarse a los cementerios con motivo de la festividad de Todos los Santos, que tendrá lugar el sábado, día 1 de noviembre. El servicio estará en funcionamiento durante toda la mañana, entre las 10.30 y las 14.30 horas, con circulación continua, según han informado desde el Consistorio.

El autobús conectará los cementerios de El Astillero y Muslera con varios puntos estratégicos del término municipal e incluirá varias paradas. Además, los conductores atenderán a demanda a los vecinos en los aparcamientos disuasorios habilitados específicamente para la ocasión.

Desde el Ayuntamiento se recomienda anticipar los desplazamientos, utilizar preferentemente los aparcamientos disuasorios y seguir en todo momento las indicaciones del personal para que todo transcurra de forma fluida.

