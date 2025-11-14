El Astillero abrirá el Puente de los Ingleses el día 30 tras ocho años cerrado

Lucía Alcolea Santander Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:57 | Actualizado 17:25h. Comenta Compartir

Como si se quitara el sudor de la cara tras ocho años con quebraderos de cabeza. Así ha anunciado este viernes el alcalde de El Astillero Javier Fernández Soberón (Cs) -primero en redes sociales y luego a través de un comunicado- la conclusión de las obras del cargadero de mineral de Orconera o el Puente de los Ingleses, como se le conoce en casa. El acto de inauguración de su recuperación se celebrará el día 30, último domingo de noviembre y primero con la histórica plataforma abierta tras cinco años. Porque de eso presume precisamente el alcalde, de que la nueva infraestructura resultante de la actuación para afianzar sus elementos es «inclusiva y alineada con los principios de accesibilidad universal». Tanto, que se podrá atravesar hasta en bicicleta.

Y la celebración lo será más si se tiene en cuenta que el camino hasta aquí ha sido un poco tortuoso. El primer intento de reparar el puente, que se cerró al público en 2017 tras detectarse problemas en la estructura, resultó un fiasco después de que se constatara que el proyecto era -y así lo valoró el actual alcalde- «un pozo sin fondo» que no iba a aportar solución alguna. No al menos definitivamente. La intervención había sido planeada bajo la Alcaldía del regionalista Francisco Ortiz. En 2022, el nuevo equipo de gobierno de Ciudadanos -el vigente- paralizó aquellos trabajos y un juez declaró resuelto el contrato de obra para poder reiniciar de nuevo todo el proceso desde el principio. La 'broma' le salió cara al Consistorio, que fue obligado a pagar 17.500 euros después de que la UTE a la que se le había adjudicado la obra le demandase.

Hecho borrón y cuenta nueva, Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria, encargado de conceder los correspondientes permisos, volvieron a arrancar la maquinaria para efectuar de una vez la consolidación del Puente de los Ingleses, Bien de Interés Local (BIL), que se llama así porque fue empleado para transportar mineral por una compañía inglesa a finales del siglo XIX. La actuación ha sido financiada íntegramente por el Consistorio con 518.687 euros. Hace un año, la Administración Local le adjudicó los trabajos a Copsesa con un plazo de ejecución de doce meses que se han cumplido a rajatabla.

Su puesta en servicio, ha insistido el regidor, «supone un acontecimiento de gran relevancia para la vida del municipio, tanto por su profundo significado histórico y emocional para generaciones de vecinos, como por los diversos problemas a los que ha tenido que ir haciendo frente el Ayuntamiento». El resultado de los trabajos «es una estructura que garantiza la seguridad y la conservación y respeta la esencia original del puente, además de incorporar mejoras que lo adaptan a los estándares actuales».

También ha destacado el alcalde la «elevada complejidad técnica que ha supuesto el proyecto» y ha hecho hincapié ««en las exigencias de protección patrimonial». Con todo, ha expresado, «en unos días recuperaremos una pieza fundamental de nuestra historia reciente«. La obra, a sus ojos, ha sido también compleja «por el contexto económico, pero era una responsabilidad con nuestros vecinos recuperar este símbolo principal, cerrado desde hace casi 10 años».

El cargadero luce ahora libre de andamios como baluarte de la historia minera de El Astillero. Además, es el cargadero que más tiempo ha permanecido en funcionamiento en Cantabria y a partir del domingo 30, cualquiera podrá pisarlo.