El Ayuntamiento de El Astillero pierde 22.553 euros europeos «por su ineficacia», censura el PSOE Una ayuda para tres puntos de recarga de vehículos se tuvo que devolver y el Consistorio ha pagado íntegramente su instalación

Violeta Santiago Santander Martes, 11 de noviembre 2025, 18:35

La concejala socialista en el Ayuntamiento de El Astillero Judith Pérez Ezquerra ha lamentado que «la ineficacia» del equipo de gobierno de Ciudadanos haya provocado que el Ayuntamiento tenga que devolver una subvención de 22.553 euros de fondos europeos, por no haber ejecutado un proyecto en el plazo establecido.

Esta subvención se había concedido para la instalación en el municipio de tres puntos de recarga eléctrica para vehículos. Este plan se redactó y pagó en diciembre de 2021, con un coste de 5.626,50 euros para las arcas locales. Y la ayuda se concedió hasta el 6 de noviembre de 2024. A partir de esa fecha, el Ayuntamiento disponía de seis meses 'estrictos' para ejecutar la obra de los puntos de recarga y justificar la inversión.

Este plazo, explica Ezquerra, expiraba el 6 de mayo de 2025, «sin que el Ayuntamiento hiciera los deberes». «La negligencia» quedó de manifiesto cuando el 8 de mayo de 2025, una vez expirado el plazo, cuando se solicitó al Consistorio que justificara la obra o devolviera los fondos. Finalmente, siempre según la versión de la concejala socialista, el 18 de agosto de 2025, el alcalde tuvo que firmar la devolución de la ayuda por no haber acometido a tiempo los trabajos. «Lo más grave es que, con el plazo vencido y la obligación de devolver la ayuda ya comunicada, el equipo de gobierno local adjudicó el proyecto a una empresa el 10 de julio de 2025 por un importe de 31.776,51 euros».

Pérez Ezquerra considera que la pérdida de esta subvención europea «es un claro síntoma de que el alcalde Javier Fernández Soberón y su equipo están más preocupados por servirse que por servir a los vecinos». «La situación es que hemos pagado un proyecto inicial que ahora no sirve para nada y el equipo de Gobierno sigue adelante con adjudicaciones sin sentido».

Por último, Pérez Ezquerra ha afirmado que, con una mayoría de 15 concejales como tiene el equipo de Gobierno de Ciudadanos, «es incomprensible que el único resultado sea la pérdida de dinero y la demostración de una falta total de voluntad política para impulsar la movilidad sostenible», motivo por el que ha exigido al alcalde que «asuma responsabilidades por anteponer sus intereses personales a la buena gestión que merecen los vecinos».