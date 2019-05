«Echo en falta políticos de hechos, no de palabras» Sheila Izquierdo Manuel Ángel Salas | Miembro de honor de la Asociación de Boo SHEILA IZQUIERDO El Astillero Domingo, 5 mayo 2019, 15:32

Manuel Ángel Salas (6 de diciembre del 1946, Santander) deja atrás unos 37 años al frente de una asociación de vecinos, la de Boo, una de las entidades con mayor dinamismo del municipio en la lucha por los intereses del barrio y que se ha erigido como la más reivindicativa. Atrás quedan los problemas de circulación de vehículos pesados y los cortes de agua que había hace años, dos de los asuntos que desde el colectivo se defendieron y «de los que nos sentimos más orgullosos», asegura. Salas, que se considera defensor de que siempre uno necesita del otro, presentó hace dos meses su dimisión como presidente en una asamblea general. Ahora, como vocal, apoyará a la nueva directiva, presidida por María Ceballos.

-¿Por qué se va?

-Por enfermedades varias. Me ha quedado un 40% de visión en un ojo y un 60% en el otro. Tengo las arterias algo obstruidas y, en fin, lo que llaman falta de riego, de circulación... En cuatro meses me ha venido todo de golpe y ya estaba cansado de llevar a mi hija al lado siempre para que me leyera los documentos. Me ha dado un bajón muy grande y, por eso, ahora les toca coger el relevo a otras personas con más fuerza que yo, como María Ceballos.

-¿Cómo ve a la nueva directiva?

-María es una chavala con mucha ilusión y ganas y además tiene gente alrededor muy importante para que haga una buena labor.

-El próximo día 5 le nombrarán socio de honor de la Asociación de Vecinos de su barrio. ¿Cómo se siente?

-Me llena de orgullo que de alguna forma se reconozca la labor que he realizado en esto este tiempo. A través del tiempo he visto mucho agradecimiento y eso es muy importante para mí.

-¿Qué siente ahora al mirar atrás?

-Pues mucho orgullo. Me han demostrado que a lo largo de todos estos años me tienen cariño, sobre todo por algunas personas que integran el barrio. He dimitido varias veces ya, y volví porque no hubo más remedio. Sin embargo, esta vez es diferente. También siento orgullo porque mi hija coge el relevo, aunque sea en la vicepresidencia. Solo puedo sentirme agradecido por el apoyo que he recibido por parte de los mayores de 35 años. Ojalá la juventud que ahora coge el relevo cuente también con la experiencia de la gente mayor. Sería importante unir a ambos colectivos para seguir mejorando las cosas que faltan por hacer.

-Parece que tiene cierta añoranza. ¿Es así?

-Pues en cierto modo, sí. Aquella coordinadora de vecinos, con la que conseguíamos tanto en este Ayuntamiento. Es cierto que antes los políticos se preocupaban de preguntarle a los vecinos. Ahora ya no existe esa consulta. A pesar de que estamos en democracia, sigue imperando el ordeno y mando.

-¿Qué destacaría de lo que ha conseguido el colectivo en todos estos años?

-En su momento colaboramos, y esto es muy importante, en la creación de otras asociaciones en la zona, como la de Mujeres o la de Mayores. También hemos conseguido que Ferroatlántica se comprometa a mejorar su servicio y disminuir la contaminación, con la inversión importante que realizó. También conseguido paralizar una de las construcción de viviendas en la carretera vieja de Boo, que superaba lo permitido por la ley. Hemos conseguido que las administraciones nos tengan en cuenta gracias, en parte, y esto lo tengo que destacar, a la población que supera los treinta años de edad, que hemos estado unidos.

-¿Cómo deja las cuentas de la asociación?

-La asociación tiene en estos momentos superávit, de casi 6.000 euros, a falta de una subvención que el Ayuntamiento tiene pendiente de abono. Me gustaría que se repartiera ese dinero en ayudas y actos y que los socios continuaran aumentando. Me preocupa que no se den cuenta que tanto la asociación de mujeres, de bolos y mayores, se consiguió con la unión y es una fuerza frente al ayuntamiento, el cual, creo nos respeta. Pocos barrios del municipio pueden presumir de tener cuatro asociaciones que de alguna manera reivindican para con el barrio. Eso es importante para conseguir algo. Me duele mucho que ahora se hable de por qué no se hizo esto o lo otro, cuando en su momento no se movió ficha. Echo en falta al político de hechos, no de palabras.