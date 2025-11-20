La nueva Banda de Música de El Astillero dará este domingo su primer concierto
La Plaza del Mercado acogerá el debut de la formación ante los vecinos a las 13.00 horas
S. E.
Santander
Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:56
La Plaza del Mercado de Astillero acogerá este domingo, a las 13.00 horas, el concierto de presentación de la Banda de Música de El Astillero, «un proyecto que nace con la vocación de convertirse en referente cultural», ha explicado el Consistorio.
Este primer recital permitirá descubrir el trabajo de la formación, integrada por músicos locales y concebida como un punto de encuentro cultural y comunitario. Bajo el lema 'Astillero suena muy bien', el municipio da un paso adelante en su apuesta por la música en directo y el impulso de nuevos espacios de participación artística.
La creación de la Banda de Música supone un hito para el término municipal, que hasta ahora no había contado con una banda de estas características. El Ayuntamiento, por su parte, persigue contar con otro recurso turístico y ve a la formación como una forma de situar al municipio en el mapa dentro del ámbito musical.
La concejala de Cultura Ana Cañas ha animado a todo el mundo a disfrutar del concierto y, a quienes lo deseen, «a acercarse a conocer el proyecto y a valorar la posibilidad de sumarse». De hecho, las personas interesadas en unirse podrán obtener más información a través del teléfono 634 768 034, donde recibirán detalles sobre los ensayos, formas de participación y requisitos.