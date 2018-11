La oposición de El Astillero aprueba dos de las cuatro obras planteadas por el PRC Imagen de archivo de un pleno de Astillero de este año. / Antonio 'Sane' El Astillero El Pleno da luz verde a la misma modificación de crédito (529.000 euros) que fue desestimada la pasada semana, garantizando la inversión SHEILA IZQUIERDO El Astillero Jueves, 22 noviembre 2018, 07:35

El Pleno del Ayuntamiento de El Astillero aprobó ayer destinar 529.000 euros con cargo al superávit de 2017 a obras, aunque sólo se podrán llevar a cabo dos de los cuatro proyectos que había propuesto el equipo de gobierno del PRC. Se trata de la segunda ocasión en que la Corporación municipal aborda estos mismos asuntos, ya que la pasada semana, el Pleno desestimó en la misma orden del día estos asuntos algunos de los cuáles finalmente sí prosperaron ayer, evitando así que la cuantía presupuestaria vaya destinada al pago anticipado de la deuda.

En concreto, y según informó este miércoles Europa Press, los grupos PRC, PSOE y PP apoyaron sacar adelante el proyecto de acondicionamiento y rehabilitación del suelo del pabellón José Ramón Sánchez por valor de 195.188 euros. IU y el concejal no adscrito, Javier Fernández Soberón, se opusieron, advirtiendo de que la solución que se propone «no garantiza» que no vuelvan a surgir los mismos problemas. Por otro lado, el proyecto de remodelación de espacios en el Barrio La Casona, con una inversión de 122.090 euros, también fue aprobado, en este caso con el apoyo del PRC e IU. El PP se abstuvo y votaron en contra Fernández Soberón y el PSOE, que no se mostraron de acuerdo en la supresión del lavadero, considerando que «invertir en chapuzas es un error».

El Pleno rechazó los otros dos proyectos que pretendía aprobar el PRC, como son el de urbanización de la plaza de la calle Santa Ana, por importe de 95.310 euros; y las obras de urbanización y mejora del entorno en el Barrio Almirante Churruca, por 116.402 euros. En ambos casos, con el voto en contra del PSOE, IU y Soberón, la abstención del PP y el único voto a favor del PRC.

Los dos proyectos aprobados son el del José Ramón Sánchez y el del barrio La Casona

La modificación de crédito aprobada este miércoles para llevar a cabo estos dos proyectos es la misma que fue rechazada en la sesión anterior, también de carácter extraordinario, de la pasada semana. Si bien en la pasada sesión, PSOE, PP y el concejal no adscrito se opusieron, ayer se abstuvieron tras criticar, eso sí, que el equipo de Gobierno vuelve a presentar «la misma propuesta» al Pleno sin ninguna modificación, ni negociación ni acuerdos.

El alcalde, Francisco Ortíz, agradeció este miércoles la aprobación de estos proyectos y de la modificación de crédito, ya que, dijo, de esta forma, «se evita que 529.000 euros adicionales vayan a la amortización anticipada de deuda», a la que ya se han destinado este año más de 800.000 euros.