El puente, mientras se encontraba en restauración. Roberto Ruiz

Premio para la restauración del Puente de los Ingleses de El Astillero

La Asociación para la Recuperación del Patrimonio Industrial de Cantabria reconoce la rehabilitación de esta infraestructura histórica

S. E.

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:38

El Puente de los Ingleses de El Astillero ha sido distinguido con el Premio aRPIC, galardón que otorga la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Industrial de Cantabria dentro de sus Jornadas de Patrimonio Industrial. El reconocimiento llega en un momento especialmente significativo, ya que la restauración del cargadero se ha dado por concluida recientemente y está previsto que la infraestructura se abra de nuevo al público el próximo 30 de noviembre después de permanecer cerrado desde 2017.

El galardón pone en valor la rehabilitación integral que ha sido acometida en los últimos años con fondos «íntegramente municipales», según subraya en Ayuntamiento, que asumió en solitario la intervención compleja que requería el puente, con lo que ha logrado garantizar su estabilidad y la conservación de una estructura declarada Bien de Interés Local.

El alcalde de Astillero Javier Fernández Soberón ha hecho público su orgullo porque este galardón «llega tras años de trabajo y constancia», toda vez que considera que «recuperar el Puente de los Ingleses era una deuda con nuestro pueblo y con su historia».

«Su rehabilitación demuestra que cuando un municipio cree en su patrimonio y apuesta por él, los resultados llegan», indicó el regidor, que al tiempo ha agradecido el trabajo del equipo técnico y de los trabajadores municipales que han hecho posible la recuperación.

Construido en el siglo XIX como cargadero ferroviario vinculado a la actividad minera, este puente constituye «una de las piezas más singulares del paisaje industrial de Cantabria». Su restauración subraya su valor paisajístico y su potencial como espacio peatonal y turístico.

