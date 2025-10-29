El PSOE de El Astillero afea la vuelta a los contenedores de basura tradicionales La portavoz socialista critica la sustitución de los depósitos subterráneos: «Hace retroceder 30 años al municipio»

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:20 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Astillero se ha manifestado en contra de la decisión del equipo de gobierno (Cs) de eliminar los contenedores soterrados para sustituirlos por los modelos tradicionales. La portavoz Judith Pérez ha explicado que «si bien la infraestructura actual está deteriorada, esta medida demuestra una falta absoluta de visión de futuro y condena al atraso al municipio». La elección del gobierno «demuestra que no tiene la capacidad de invertir en el mantenimiento ni la modernización de un servicio esencial».

Para la portavoz socialista, «la verdadera crítica es que, ante un problema de gestión, la única solución que encuentran es castigar a todos los vecinos haciéndonos retroceder 30 años». Además, los contenedores tradicionales «van en contra de los estándares de higiene, estética y sostenibilidad promovidos por las directrices europeas y españolas en cuanto a la gestión de los residuos».

Para Pérez Ezquerra, esta «mala decisión» conllevará «que se incrementen los malos olores y la suciedad en el entorno urbano, impactando directamente en la convivencia y el bienestar» de la ciudadanía. Por otro lado, «se anula la inversión original en los soterrados y se genera un doble coste innecesario, con el desmantelamiento de la infraestructura más el gasto constante en la reposición de contenedores de superficie, más sensibles al vandalismo».

Un plan estratégico

Finalmente, Judith Pérez Ezquerra ha indicado que la medida obligará «a aumentar las rutas de recogida y, por ende, el consumo de combustible y las emisiones en el casco urbano». Así, ha considerado que se debe exigir una visión y un plan de futuro y, en este sentido, propone la elaboración inmediata de un Plan Estratégico de Modernización de Residuos Urbanos. «Exigimos que el equipo de gobierno deje de buscar la solución fácil y empiece a gobernar con visión de futuro, por lo que proponemos un plan serio para la reparación o sustitución de los actuales contenedores soterrados por sistemas más modernos y eficientes», ha señalado la portavoz socialista.

«Astillero no merece ser castigado con la regresión ambiental solo porque a la corporación le falte el coraje y la planificación para afrontar los problemas de mantenimiento».