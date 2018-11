El PSOE de El Astillero critica que 38 escolares se hayan quedado sin ayudas al estudio Imagen de archivo de una actividad escolar con niños de El Astillero. / DM . El Astillero Los socialistas culpan de lo ocurrido a la «falta de previsión» del PRC, que ha consignado una partida presupuestaria «insuficiente» para cubrir las necesidades reales SHEILA IZQUIERDO El Astillero Jueves, 29 noviembre 2018, 07:23

«Pese a haber cumplido con todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria de las ayudas para libros y material escolar para ser beneficiarios de las mismas, 37 niños de El Astillero no recibirán la beca y uno sólo cobrará 50 euros de los 90 que le hubieran correspondido al tratarse de un alumno de educación infantil». Así de rotundo se muestra el PSOE astillerense para criticar la actitud del equipo de gobierno en la concesión de las ayudas al estudio que anualmente habilita el Ayuntamiento.

«Además de la tardanza de todo el proceso de convocatoria, instrucción y aprobación de estas ayudas, de lo que sin duda no hay mas culpable que el equipo de gobierno del PRC, ahora, nos encontramos que una buena parte de alumnos que reúnen todos los requisitos y que han aportado toda la documentación requerida, que no ha sido poca, no van a recibir la ayuda porque la partida presupuestaria destinada a la misma se ha agotado», relatan los ediles socialistas, que añaden que esta situación «era previsible». De hecho, aseguran que ya habían advertido de ello a la concejala de Cultura, desde el mismo momento en que informo de que el límite de renta para optar a la ayuda se ampliaba. «Lo lógico para cualquiera es pensar que el número de solicitudes iría en aumento pero si no se aumenta también la partida en la misma proporción, el resultado es el que ha sido: familias con derecho a la beca se quedan sin ella», dicen.

«La nefasta gestión de estas ayudas ha ocasionado que salgan tarde y mal», destacan los concejales soacilistas que, además, creen que «al haber cambiado las condiciones y requisitos para acceder a estas ayudas, familias que han sido beneficiarias de la beca de infantil se están encontrando con problemas a la hora de justificar el gasto, puesto que la mayoría de los centros compran conjuntamente el material para todo el aula en educación infantil y las familias aportan una cantidad económica que no va a tener reflejo en una factura».