«La reprobación no tiene importancia alguna de la mano de un tránsfuga» El alcalde regionalista, Francisco Ortiz, junto a sus compañeros de filas en el equipo de gobierno de El Astillero. / Roberto Ruiz El alcalde de El Astillero, el regionalista Francisco Ortiz, asegura preocuparle más el «bloqueo permanente» que sufren obras que en estos momentos se podrían asumir SHEILA IZQUIERDO El Astillero Sábado, 28 julio 2018, 07:46

Fue un tirón de orejas. Una llamada de atención, que no desembocó en ningún tipo de repercusión para el normal funcionamiento de la acción de gobierno, pero que quiso cuestionar la forma «partidista» con la que el alcalde de El Astillero, Francisco Ortiz, gestiona los medios de comunicación institucionales. La reprobación del regidor regionalista que impulsó el concejal no adscrito Javier Fernández Soberón y que apoyaron PSOE, IU y la edil no adscrita Bella Gañán, no tiene «la menor importancia» para Ortiz, que ayer, apenas veinticuatro horas después de que este 'toque' político prosperara, recalcó que mucho menos la tiene «viniendo de un tránsfuga de libro» como es Soberón.

El Pleno del pasado jueves en el Ayuntamiento de El Astillero dejó sobre la mesa diferentes asuntos vitales para el normal funcionamiento del municipio como es el pliego de Parques y Jardines. Uno asunto que se suma a las obras que tiene truncadas el equipo de gobierno en minoría del PRC por no contar con el apoyo necesario en la cámara plenaria. Las aguas están tan revueltas que medidas como la reprobación parecen tener más consenso que los propios asuntos municipales.

«La verdad es que lo he encajado con la mayor normalidad posible», apuntó ayer el alcalde astillerense, sin querer darle mayor pábulo a una reprobación que «sale de donde sale» y que, como rebatió la portavoz regionalista durante el Pleno, Maica Melgar, tiene escaso fundamento. A su juicio, y haciendo uso de las palabras de su compañera de filas, la reprobación se sustentaba en la gestión partidista de los medios de comunicación municipales, tales como la página web municipal y las redes sociales del Ayuntamiento. «El número de veces que aparece el alcalde en la foto es ínfimo en comparación al de otros concejales en el equipo de gobierno», recalcó.

«Lo he encajado con la mayor naturalidad posible porque la reprobación sale de donde sale» /// «Sufrimos un bloqueo permanente, pero aunque nos cueste más, sacaremos adelante las obras» Francisco Ortiz Alcalde de El Astillero (PRC)

Lo que a Ortiz dijo no dejar de sorprenderle es que «venga un tránsfuga de libro» a cuestionar «que sea yo el que hago una gestión partidista de los medios del Ayuntamiento», cuando es él el que -apuntó- ha dejado claro que quiere hacer carrera política y ser fichado por algún partido político.

En cuanto al PP, el único grupo que se abstuvo en la reprobación del alcalde, el regionalista hizo su propia valoración y aseguró que «a lo mejor», el PP -con el que dejó claro no comparte la manera de trabajar-, es «consciente» de la «responsabilidad que recae en un alcalde» o que quizá fuera coherente a la hora de «no respaldar una iniciativa procedente de una persona que había salido de sus filas».

En todo caso, para Ortiz, el Pleno del pasado jueves dejó algo positivo y es que se llevará a cabo una obra demandada desde todas las filas, la reparación y consolidación del Puente de los Ingleses, con cargo al remanente de tesorería. «Sufrimos un bloque permanente en cuanto a los proyectos que tenemos sobre la mesa y para los que hay dinero. Aunque somos conscientes de que nos costará más tiempo sacar las obras adelante, lo terminaremos haciendo».

Críticas de IU al PSOE

La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Astillero, Leticia Martínez, responsabilizó ayer al PSOE local de «bloquear» la ejecución de obras «aprobadas por consenso» de todos los grupos y concejales representados en el Pleno. Según la edil, el alcalde regionalista llevó una modificación presupuestaria, «de nuevo, sin consensuar con nadie pese a su minoría frente al resto del Pleno» y que contemplaba siete proyectos, de los cuales, «están redactados tres (las obras en La Casona, el Puente de los Ingleses y las aceras de Ría de Solía 2-14) y sólo los dos últimos están aprobados».

Desde las filas del PSOE, según Martínez, presentaron una enmienda para que sólo saliera adelante la obra del Puente de los Ingleses, cuando la otra obra aprobada -Ría de Solía 2-14-, tenía visos de salir adelante en su votación. Según Martínez, el receso solicitado por el alcalde para conocer el correcto funcionamiento jurídico a la hora de votar reunió a los portavoces de los grupos y dejó fuera a los no adscritos, algo que, según IU, el PSOE aprovechó para informarles «erróneamente de forma partidista». Finalmente, la enmienda del grupo socialista salió adelante, dejando fuera Ría de Solía, cuando hay «crédito» presupuestario «más que suficiente».