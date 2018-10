El rincón de Luigi Luigi García ha asentado su estudio-taller en la calle Torres Quevedo de El Astillero. / Sheila Izquierdo El artista ha vuelto a El Astillero para asentar un estudio-taller en el que pretende crear un punto de encuentro SHEILA IZQUIERDO El Astillero Viernes, 12 octubre 2018, 07:56

Se llama Luigi García y es un pintor de arte y oficio. Ha regresado a El Astillero, lugar que le vio nacer, con la intención de quedarse, de prosperar en el municipio con el estudio taller que puso en marcha hace ocho meses en la calle Torres Quevedo. Su rincón es ya, en sí mismo, un escaparate de arte: tiene cuadros y obras ocupando el espacio y un techo del que cuelgan pájaros de barro que él mismo realizó con sus manos.

«Mi estudio-taller está dedicado a las artes plásticas (pintura sobretodo) y me gustaría que, a partir de él, surgiera un grupo de artistas para realizar actividades y sacar la pintura a la calle», comenta Luigi, haciendo un parón en su trabajo en el taller.

Transmite tranquilidad y satisfacción. Se nota que está contento de volver a su pueblo, después de años de vagage profesional por diferentes puntos de España.

«Creo que la pintura causa un efecto positivo en las personas y, además, da que pensar»

El local donde ahora proyecta su forma de vida se ubica en la antigua tienda de electrodomésticos Rivas, fácilmente reconocible porque aún mantiene el cartel a la entrada de años atrás.

«Llevo ocho meses aquí, pero he tenido otros negocios en Santander, Granada, Madrid o en La Bisbal del Bajo Ampurdán, en Girona», comenta el artista, señalando con orgullo que los pájaros que decoran el techo de este nuevo local los realizó en la localidad catalana. «Ahora estoy en El Astillero, que es el pueblo donde nací. Para mí es como un regreso a casa, aunque nunca me haya desligado del todo de mi pueblo», afirma.

El estudio-taller de Luigi es un espacio dedicado sobre todo a la pintura en toda su amplitud. «Se dan clases particulares», que subraya, son muy «económicas»; «pintamos muebles, también como punto de encuentro y sala de exposiciones para todo aquel que lo solicite».

El local tiene un escaparate de tamaño considerable, que compagina muy bien con el tipo de negocio del artista. Desde fuera, pueden verse las pinturas, los cuadros y algunos de los muebles recién pintados, por lo que el paseante, ya desde la acera, puede obtener una idea de qué va la historia. «Quiero que esto sea una exposición en continuo movimiento», comenta Luigi.

Ya en el interior del estudio-taller, el visitante se ve envuelto en una especie de atmósfera artística, ya que incluso el techo, es en sí mismo, una obra de arte. De él, cuelgan pájaros, innumerables a simple vista, que han sido elaborados por el artista. «Tengo una instalación colgante de cerámica en el techo y una exposición de óleos con la misma temática por el taller», apunta.

¿Por qué los pájaros? Luigi lleva en realidad los últimos dieciocho años centrado en ellos como inspiración artística. «Es una cuestión personal y simple. Con ello, quiero conseguir expresar todo con pocos elementos y no dispersarme en más figuraciones. Los pájaros a veces son humanos, otras son expresiones, situaciones o sentimientos», sostiene.

Luigi ha vuelto con fuerza e ilusión al municipio. Quiere impulsar cambios, hacer cosas, mover a la sociedad, estimularla. Y es que, una de las expectativas del artista pasa por sacar la pintura a la calle, porque confía en que esta variante artística puede ofrecer, en cierto modo, un valor social añadido al pueblo. «Me gustaría pintar murales por el municipio porque creo que la pintura causa un efecto positivo a las personas y además da que pensar», asegura.

Preguntado respecto a si para quienes deseen asomarse a este arte, la pintura es asequible para todos los bolsillos, el artista astillerense no tiende ningún género de dudas. «Por supuesto que lo es. Acercarse a la pintura no es caro; de hecho en mi taller he tenido muy en cuenta ese aspecto», afirma el artista.