«El arquitecto quiere vengarse porque se le abrió un expediente disciplinario» El alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación, entrando en la sede del PSOE cántabro. / Celedonio Martínez Laredo La portavoz del equipo de gobierno de Laredo, Rosalina López, dijo ayer que «es lógico y normal que un ayuntamiento como el nuestro contrate proyectos externos» ABEL VERANO Laredo Sábado, 4 agosto 2018, 07:40

La portavoz del equipo de gobierno de Laredo, Rosalina López Visitación (PSOE), aseguró este viernes que el arquitecto municipal ha presentado una querella criminal contra el alcalde pejino, Juan Ramón López Visitación, «en venganza por el expediente disciplinario que se le abrió después de que un vecino presentara una denuncia porque (el funcionario) estaba desarrollando unos trabajos externos que se creían que eran incompatibles con su labor municipal». Hay que recordar que este expediente se archivó tras aprobarse una moción promovida por los cuatro grupos de la oposición.

A la espera de que el alcalde emita el comunicado de prensa que anunció que haría público este viernes, la portavoz socialista lamentó, en una entrevista en Cope Oriental, que «haya personas que estén sacando rédito político de esta situación». Situación que a su entender entra dentro de la vida política y administrativa. «Es una cosa normal que un juzgado requiera al alcalde una documentación, que ya ha sido entregada. Pero no hay nada más. Al alcalde no le han notificado que la querella se haya admitido a trámite. Veremos lo que pasa», señaló.

Sobre las imputaciones que vierte el arquitecto municipal en su querella, acusando al alcalde de malversar por recurrir a empresas externas para realizar trabajos que podrían hacer los funcionarios municipales, López aseguró que en un Ayuntamiento de la magnitud del de Laredo «es lógico y normal recurrir a empresas externas».

En este sentido, la portavoz socialista aseguró que el Consistorio pejino tiene un volumen de trabajo «muy grande». «Los funcionarios cogen bajas de 180 días, tres años, cinco años o eternamente, y a veces los servicios se quedan solos, no hay personas al frente de ellos. Luego hay departamentos a los que se les requiere un proyecto, pero como dicho departamento está compuesto por una persona pueden tardar de uno a tres meses». La edil socialista afirmó que la vida cotidiana del Ayuntamiento de Laredo «da bastante de sí como para copar la atención de los funcionarios con proyectos que versan sobre política, en el sentido de cómo queremos que se desarrolle el pueblo». Como ejemplos, López puso la piscina, las pistas de San Lorenzo, la reparación de cien colectores, el aglomerado de la Avenida de Francia... «Son un montón de temas que no forman parte de la vida cotidiana pero que hay que hacerlos», apostilló.

La polémica de la reunión

Respecto a la reunión que mantuvo el alcalde de Laredo el jueves con la Ejecutiva regional del PSOE, la portavoz del PSOE pejino aseguró que ella no pudo estar presente en el encuentro -no fue convocada- «porque Charo Losa (secretaria local del PSOE de Laredo) dijo que ella se marchaba si yo estaba presente». Sin embargo, fuentes del PSOE aseguraron a este periódico que fue otro miembro de la Ejecutiva (no Charo Losa) el que se negó a que Rosalina López estuviera en el encuentro.