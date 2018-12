Los carrocistas culpan a PSOE y PP de «herir de muerte» la Batalla de Flores Los carrocistas Ángel Gutiérrez, Abelardo Landera, David Expósito y Álvaro Torre, el pasado agosto / AV Critican al equipo de gobierno y a los populares por negarse a adelantar la fecha del desfile y acusan a Acelar de «querer generar ingresos a costa de cargarse una tradición» ABEL VERANO Castro Urdiales Miércoles, 19 diciembre 2018, 07:55

«Es un día triste para nuestro pueblo. La pésima gestión y la falta de trabajo por parte del equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento, nos ha llevado a la triste realidad que veníamos hace mucho tiempo ya anunciando, y que al final se ha hecho realidad. El lunes finalizaba el plazo de inscripción para la Batalla de Flores, y de un plumazo se han caído nada menos que seis carrozas. Tres grupos que se han visto, muy a su pesar y con gran dolor, obligados a no poder presentar este año sus alegorías». Así comienza la carta abierta que los carrocistas laredanos dirigen a los políticos de Laredo después de conocerse que el próximo año desfilarán sólo nueve carrozas en el centenario concurso de carrozas pejino, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional y que aspiraba a recibir el reconocimiento internacional.

«Con la Batalla de Flores no se debe de hacer política, no se debe mercadear votos, no se tiene que hacer uso partidista. Pero claro, eso no lo entienden algunos de nuestros actuales dirigentes políticos, a los cuales se les llena la boca alabando la fiesta de cara a la galería y luego a la hora de la verdad no hacen absolutamente nada por ella».

Los carrocistas recuerdan que cuatro concejales del PSOE (equipo de gobierno) y otros cuatro del PP (en la oposición) votaron no al cambio de fecha (los carrocistas querían que fuera el 23 agosto y salió el día 30) para la celebración de la Batalla de Flores del próximo año. «Ellos son los verdaderos culpables de la situación a la que hemos llegado. Con esta acción hirieron de muerte a la fiesta. Y no será por que no les habíamos avisado reiteradamente del error. Pero nunca quisieron escucharnos, nunca hicieron nada por reunirse con nosotros y escuchar al menos nuestros argumentos, nunca les interesó la verdad. Pesó más sobre ellos su ansia de ganar votos y el rédito político a ganar adeptos para conseguir su preciado sillón».

Los carrocistas también creen que son responsables algunos empresarios, como los componentes de Acelar (Asociación de Comerciantes y Empresario de Laredo), «que en su afán de generar ingresos aún a costa de cargarse toda una tradición, solo miran su interés y les ha importado un bledo lo que pudiese acaecer a nuestra Batalla de Flores».

Caída en la calidad artística

Los protagonistas de la fiesta recuerdan que habría que remontarse hasta décadas pasadas, para encontrar tan baja participación de carrozas en el desfile. «Y a eso encima habrá que sumarle la caída en calidad artística que vamos a sufrir este año. Y repetimos, todo a partes iguales tanto por la incapacidad de gestión e inoperancia de los actuales regidores de nuestro ayuntamiento, así como por el afán de conquista de votos de algunos grupos políticos de Laredo. Entre unos y otros pueden apuntarse el tanto de haberse cargado de un plumazo más de un tercio de las carrozas participantes».

Los carrocistas pejino tienen claro que los responsables de esta situación «podrán salir en los medios, hacer declaraciones, justificarse de una u otra manera, seguramente se echaran la culpa los unos a los otros, pero ya no nos engañaran más». «Los políticos por costumbre, tienen la idea de que el pueblo es tonto y se nos engaña fácilmente con promesas y palabras vacías. Pero esta vez no, han ido demasiado lejos, han hundido su cuchillo en el mismo centro del corazón, se han metido con la ilusión, la pasión, la historia de nuestro pueblo, se han metido con el legado de nuestros padres y abuelos, esta vez no van a engañar a nadie, se les ha caído la careta, han dejado claro que solo van a lo suyo, que solo piensan en el rédito político que les puede dar algo y lo demás no les importa en absoluto, esta vez la han jodido pero bien».

A pesar de esto, los carrocistas dicen que seguirán luchando para sacar esta fiesta adelante, tanto los que participen este año como los que no, «porque por encima de nuestras diferencias, nos une el amor incondicional a esta fiesta, la gran fiesta de Laredo, la centenaria fiesta laredana, nuestra Batalla de Flores».