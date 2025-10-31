Este domingo, misa y movilización contra el PSIR para el polígono del Callejo de Laredo La asociación sigue pidiendo una entrevista con Sáenz de Buruaga tras constatar una «buena disposición» a su rechazo a un polígono tan grande en los consejeros Media y Arasti

Ana Bringas Laredo Viernes, 31 de octubre 2025, 13:08 Comenta Compartir

La junta directiva de la Asociación de Afectados por el PSIR de Laredo se reunió recientemente con los consejeros de Fomento (Roberto Media) e Industria (Eduardo Arasti), de quienes han destacado su «buena disposición al diálogo» al dar cuenta a sus asociados de las gestiones realizadas en una reunión del pasado viernes, 24 de octubre. Pese a esa sintonía con los representantes del Gobierno, la organización insiste en que continuará defendiendo sus demandas hasta que sean escuchadas y atendidas en el marco del proceso de alegaciones del PSIR.

Además, quieren una entrevista con la presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga y, para este domingo, han anunciado la celebración de una misa en la ermita del barrio del Callejo el domingo, a las 10.00 horas, dedicada a Nuestra Señora de la Virgen de Belén, «para pedir su ayuda y seguir viviendo pacíficamente en el barrio». La asociación ha invitado al acto religioso al alcalde de Laredo y a los miembros del Gobierno regional. Después habrá una marcha reivindicativa desde el templo hasta el Ayuntamiento de Laredo.

Los vecinos que están luchando de forma organizada contra este proyecto también piden al Gobierno regional que se respeten las viviendas del barrio del Callejo de Laredo y se han comprometido a luchar para evitar cualquier derribo. Reivindican que, en caso de expropiación forzosa, se garantice un realojamiento previo en una casa y parcela de igual superficie y dentro del mismo entorno del barrio; y advierten de que toda expropiación que no respete los precios de mercado de los terrenos supondrá «un abuso en beneficio del Gobierno regional», lo cual «no será aceptado» y, en su caso, será reclamado ante los tribunales.

Desde la asociación subrayan que, aunque se han producido avances y un «clima de diálogo positivo» con los consejeros regionales, las reivindicaciones vecinales se mantienen firmes, al considerar que «el respeto a las viviendas y al entorno del Callejo debe ser una prioridad».

Alegaciones de Cantabristas

Por otro lado, Cantabristas ha presentado alegaciones para detener el PSIR de Laredo, diseñado e impulsado por el Gobierno de Cantabria para construir un macropolígono industrial. Para este partido, el PSIR es innecesario: «Se planteó sin haber hecho un análisis de la demanda ni una evaluación realista del impacto a la población residente que sufriría expropiaciones y realojos», ha afirmado Paulu Lobete, secretario general de la organización.

A sus ojos, este Plan Singular «ni está justificado ni forma parte de planificación industrial alguna, además de existir alternativas». Por eso exigen su archivo argumentando que el procedimiento «está caducado por haber transcurrido más de tres años desde la Declaración de interés regional».

Aducen, por otro lado, que existe un «uso fraudulento» de la figura de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), «al carecer de una verdadera justificación de interés público y no responder a demanda social alguna». Remarcan, en este sentido, que Cantabristas ha demostrado que en la comarca del Asón hay una gran cantidad de polígonos industriales con parcelas vacías y naves abandonadas.