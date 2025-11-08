El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde (a la izquierda), junto al secretario municipal que renunciaría poco después de ser presentado oficialmente. DM

Esperpento en Laredo: la villa se queda sin secretario ni interventor en dos días

Uno de los funcionarios renunció al cargo pocas horas después de tomar posesión y el otro se fue, según el alcalde, «por las presiones de dos portavoces de la oposición»

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:36

Comenta

Al alcalde de Laredo, el popular Miguel González, le crecen los problemas. Además de tener que lidiar con un Gobierno en crisis tras el plantón ... de uno de sus socios –Hacemos Laredo– a la modificación de crédito de 2,7 millones para hacer frente algunos de sus planes estrella de la legislatura, se encuentra ahora con un vacío de personal en uno de los puestos clave del Ayuntamiento: la Secretaria municipal. Y es que en menos de 48 horas no solo se ha encontrado con la renuncia del secretario, sino también con la del nuevo interventor, que duró menos de 24 horas en el cargo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cántabro hospitalizado en Vietnam pasa a cuidados paliativos: «Es un final muy triste»
  2. 2

    Los traumatólogos de Valdecilla dejan de operar por las tardes por «la carga derivada de Laredo»
  3. 3

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  4. 4

    Los sindicatos docentes aparcan las movilizaciones de forma temporal: «La solución está en un impasse»
  5. 5

    Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas
  6. 6 Cómo preparar cerdo agridulce, una de las «estrellas» de la cocina asiática
  7. 7

    La gripe se sitúa en Cantabria «al borde» del nivel de epidemia «un mes antes de lo habitual»
  8. 8

    La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos
  9. 9

    Entra a una iglesia en Santander, increpa al cura y acaba robando los cartuchos de tinta del despacho
  10. 10

    Los adolescentes cántabros, entre los que más se emborrachan y más cannabis fuman

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Esperpento en Laredo: la villa se queda sin secretario ni interventor en dos días

Esperpento en Laredo: la villa se queda sin secretario ni interventor en dos días