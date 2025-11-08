Esperpento en Laredo: la villa se queda sin secretario ni interventor en dos días

Al alcalde de Laredo, el popular Miguel González, le crecen los problemas. Además de tener que lidiar con un Gobierno en crisis tras el plantón ... de uno de sus socios –Hacemos Laredo– a la modificación de crédito de 2,7 millones para hacer frente algunos de sus planes estrella de la legislatura, se encuentra ahora con un vacío de personal en uno de los puestos clave del Ayuntamiento: la Secretaria municipal. Y es que en menos de 48 horas no solo se ha encontrado con la renuncia del secretario, sino también con la del nuevo interventor, que duró menos de 24 horas en el cargo.

Nunca pudo imaginar el regidor pejino que el pasado martes, 4 de noviembre, después de anunciar en redes sociales que la villa incorporaba a su Consistorio a un nuevo secretario-interventor, Jorge Díaz Martínez, éste iba a durar en el puesto un puñado de horas. «Será una figura clave para mejorar aún más el funcionamiento de la Administración local, aportando rigor, legalidad y apoyo técnico a la gestión diaria del Ayuntamiento», decía González por la mañana. Pero poco después de firmar su contrato, Díaz Martínez presentó su dimisión alegando «motivos personales».

Y en este momento ya llovía sobre mojado. Porque el secretario general municipal de Laredo, Manuel Millán Martínez, también había anunciado su marcha «por la acumulación de funciones que desempeñaba en el Ayuntamiento y también por motivos de salud» y la hizo efectiva este jueves. Al menos esa es la explicación que ofrece el alcalde laredano. Pero González va más allá. Asegura que en las últimas semanas, este empleado «había vivido momentos de gran estrés y ansiedad causados, fundamentalmente, por la presión que dos portavoces de la oposición han ejercido sobre su persona».

Una circunstancia que, según indica el alcalde, fue trasladada por el funcionario a los ediles de la Corporación a puerta cerrada tras la conclusión del último pleno extraordinario celebrado el jueves 30 de octubre. González apunta también a la posibilidad de que el funcionario emprenda acciones legales contra esos dos ediles.

Y es que el regidor detalla que el secretario general tomó esta decisión «por las falsedades manifestadas por esos dos portavoces sobre las actuaciones que ejerce legalmente nuestro secretario y que han sido difundidas en redes sociales y en distintos medios de comunicación. Todo ello ha provocado un grave menoscabo en su salud y una importante perturbación en sus relaciones laborales y personales», lo que finalmente le habría abocado a marcharse.

Lo cierto es que esta doble salida de un responsable administrativo deja al Ayuntamiento de Laredo con un vacío en la Secretaría municipal y abre la incógnita ahora de cómo se reorganizará de ahora en adelante el Consistorio.