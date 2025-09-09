Facua da un tirón de orejas a Liendo por discriminar en las tasas del agua El Ayuntamiento ofrece una bonificación del 60% en el recibo para aquellas «viviendas de primera residencia y de carácter permanente»

La organización insta al consistorio a eliminar las diferencias de precios en las tasas del agua.

Kevin Barquín Santander Martes, 9 de septiembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Facua-Consumidores en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Liendo que modifique su ordenanza municipal reguladora de la tasa por suministro y distribución de agua, al considerar que establece un trato discriminatorio entre vecinos empadronados y no empadronados en el municipio.

La asociación señala que el artículo 16 de dicha ordenanza, relativo a exenciones y bonificaciones, recoge que «los contribuyentes por el suministro domiciliario de agua, cuyo destino sea el suministro a viviendas de primera residencia y de carácter permanente obtendrán la bonificación del 60% de la tarifa, debiendo comprobarse estos datos mediante verificación en el Padrón Municipal de Habitantes».

De esta forma, subraya Facua, el consistorio aplica un criterio basado exclusivamente en el lugar de residencia para determinar el importe de un servicio básico esencial como es el agua, lo que supone una vulneración del derecho fundamental a la igualdad de todos los españoles.

Qué dice la ley

La organización de consumidores recuerda que el artículo 14 de la Constitución Española establece que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Además, el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Cantabria señala que los ciudadanos de la comunidad «son titulares de los derechos y deberes establecidos en la Constitución y en el presente Estatuto». A ello se suma el artículo 150 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado en 1955, que determina que «la tarifa de cada servicio público de la Corporación será igual para todos los que recibieren las mismas prestaciones y en iguales circunstancias», con la única excepción de poder establecer tarifas reducidas para personas en situación de vulnerabilidad económica.

En este sentido, Facua considera que el Ayuntamiento de Liendo debe garantizar que la prestación de los servicios públicos se realice en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. A su juicio, fijar una bonificación únicamente por razón de empadronamiento supone una vulneración de derechos y una práctica discriminatoria.

Por todo ello, la asociación insta al consistorio a modificar su ordenanza municipal y eliminar las diferencias de precios en la tasa por suministro y distribución de agua.

Asimismo, esta solicitud llega después de que el pasado 15 de agosto la Fiscalía iniciase diligencias contra el alcalde popular de Liendo, Juan Alberto Rozas, tras la denuncia presentada por el PSOE del municipio.