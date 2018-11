La Fiscalía archiva la denuncia por impago de la deuda de Proinasa al Ayuntamiento de Laredo Al fondo de la imagen se encuentra una de las parcelas que pasaría a manos del Ayuntamiento mediante el convenio con Proinasa. / Abel Verano Laredo Sí Se Puede Laredo está en «desacuerdo» con la decisión del Ministerio Público y estudiará si plantea el caso en el Juzgado de Instrucción pejino ABEL VERANO Laredo Jueves, 8 noviembre 2018, 08:04

La fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, ha archivado la denuncia presentada por la agrupación vecinal Sí Se Puede Laredo (SSPL) como consecuencia del impago de la deuda que la empresa Proinasa (Promociones Inmobiliarias Nates S.A.) tiene con el Ayuntamiento de Laredo desde que el Tribunal Supremo confirmase la ilegalidad de una permuta de terrenos entre esta empresa y la administración local en 1987.

Según señalaba en su denuncia SSPL, «a pesar de ser una sentencia tan rotunda, los distintos gobiernos municipales han dado largas a su ejecución». La agrupación vecinal señala que la deuda de Proinasa asciende a 1,77 millones de euros más intereses y que, pasados tantos años, la cifra podría alcanzar casi los cuatro millones de euros.

De su lado, la fiscal señala que para esclarecer los hechos llamó a declarar al alcalde pejino, Juan Ramón López Visitación, quien explicó que «la deuda se encontraba pendiente de cobro pero que las actuaciones al respecto no estaban paralizadas sino que existía un expediente de expropiación de la Unidad de Ejecución 6 y compensación de la deuda, que se inició en la legislatura 2007-2011 gobernando el PRC, continuó en la de 2011-2015 gobernando el PP y actualmente seguía en trámite gobernando el PSOE». Según señala Pilar Jiménez, el regidor explicó que el Consistorio tenía previsto saldar la deuda con la cesión de unas parcelas en la Puebla Vieja para construir una plaza pública y «que no se había tratado de proteger a Proinasa».

La fiscal no aprecia indicios de delito. «El crédito que el Ayuntamiento mantiene frente a Proinasa no ha sido cobrado todavía, pero no aparenta estar maliciosamente paralizado en su tramitación sino que existen actuaciones municipales desarrolladas desde 2011 en adelante, dirigidas al cobro de esa deuda por el sistema de compensación, una opción aparentemente lícita».

A SSPL, que estudiará si reitera la denuncia en el Juzgado pejino, no le ha convencido la respuesta del Ministerio Fiscal, con el que está en «desacuerdo» porque entienden que no se ha contestado a lo que han denunciado.