El alcalde, Juan Alberto Rozas (PP) -izquierda- y Javier Villanueva, exalcalde (PRC). DM

La Fiscalía denuncia al alcalde de Liendo y a su antecesor por irregularidades contables

El Ministerio Público indica que pusieron su firma en los expedientes y que conocieron la actuación de dos trabajadoras a las que se responsabiliza de un «desvío de fondos»

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:04

Comenta

La Fiscalía de Cantabria cree que el «caos contable» y las presuntas irregularidades que detectó en un informe el interventor municipal de Liendo pueden tener ... consecuencias penales. En concreto, tras investigar la documentación presentada por los concejales del PSOE en la localidad y realizar distintas averiguaciones, considera que en el periodo transcurrido entre julio de 2022 y noviembre de 2024 se llevaron a cabo prácticas que «pueden ser provisionalmente constitutivas de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, sin perjuicio de una más concreta calificación que pudiera resultar de la investigación».

