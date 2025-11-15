Fomento ampliará la línea de atraque del puerto de Laredo para agilizar las descargas El consejero anuncia la conclusión de las obras para restaurar los pantalanes y una actuación de 3,7 millones para mejorar la operatividad de la instalación pesquera

Lucía Alcolea Santander Sábado, 15 de noviembre 2025

Entre la restauración de los pantalanes, recién finalizada, y la inminente licitación de la ampliación de la línea de atraque del puerto de Laredo, Fomento invertirá más de cuatro millones de euros en optimizar la operatividad del muelle laredano. Así lo anunció ayer el consejero Roberto Media, que acudió con la consejera de Desarrollo Rural María Jesús Susinos a la procesión de San Martín en Laredo.

Con la primera de las actuaciones, se ha actuado en una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados para hacer frente al deterioro de los pantalanes. En concreto, se ha realizado un tratamiento preventivo y de conservación de las instalaciones flotantes que se utilizan para el amarre de las embarcaciones. En segundo lugar, próximamente se licitará el contrato de ampliación de la línea de atraque y la zona de descarga de la flota pesquera, un proyecto que está a la espera de un informe de Demarcación de Costas, que tendrá un plazo de ejecución de unos 18 meses y que contará con una inversión de 3,7 millones de euros. El objetivo de la intervención es agilizar las descargas pesqueras de las embarcaciones, sobre todo en las épocas de mayor actividad, lo que se suma a la finalización de la mejora y ampliación de la lonja del puerto de Laredo, ejecutada ya con otra inversión de 905.000 euros.

Por su parte, Susinos ha anunciado que en los próximos días su departamento llevará a cabo el reparto de 230.000 euros de las ayudas destinadas al sector pesquero afectado por la paralización temporal de la actividad en la pesquería de jurel y cetáceos. Un montante que recibirán 13 buques cántabros y 80 tripulantes. Además, la titular de Pesca ha explicado que los Presupuestos del Gobierno para el próximo ejercicio contemplan una partida de 500.000 euros destinada a pagar la próxima parada de la actividad, así como para habilitar las ayudas por la mala costera del verdel en este año 2025.