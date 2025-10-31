La Guardia Civil desmantela un «activo punto de droga» en Laredo

La Guardia Civil de Cantabria ha desmantelado un «activo» punto de distribución de droga en Laredo y ha detenido a dos varones y una mujer, ... de 45, 36 y 27 años, tras varios registros practicados en domicilios de las localidades de la capital pejina y del vecino municipio de Limpias. Unas actuaciones que se enmarcan dentro de la operación 'Pluvia' contra el tráfico de drogas en la zona oriental. En los registros, los agentes de la Judicial han incautado importantes cantidades de estupefacientes y material para prepararlo para su distribución y venta. También se intervino oculto en fajos en diferentes lugares de la vivienda casi 21.000 euros.

Según ha informado la Guardia Civil, durante el registro de la vivienda utilizada por dos de los detenidos se han hallado casi 4 kilos de cogollos de marihuana, cerca de 130 gramos de cocaína, principalmente en roca, de la que se podía haber obtenido más de 500 dosis, diferentes cantidades de metanfetamina y hachís, así como 372 gramos de sustancia de corte de la droga.

Las diligencias de la investigación se iniciaron antes del inicio del verano, cuando la Guardia Civil detectó en Laredo lo que podía ser un punto de venta de estupefacientes, principalmente cocaína, observándose entradas y salidas de personas en una vivienda donde permanecían escaso tiempo.

Las vigilancias y pesquisas realizadas sobre los posibles objetivos, arrojaron que uno de ellos se desplazaba en un patinete para supuestamente realizar entregas de drogas a diferentes consumidores de Laredo y Colindres, realizando los desplazamientos por caminos, evitando en la medida de lo posible zonas de mayor tránsito de personas. Por otro lado, y en vehículo, se constató habituales desplazamientos a diferentes localidades de la zona oriental de Cantabria, a los mismos fines.

Ampliar Imagen del alijo y el dinero incautado durante los registros. Guardia Civil de Tráfico

Asimismo, la investigación y los seguimientos del caso practicada por los agentes arrojó contactos con un varón residente en Limpias, que también podía estar relacionado con la tenencia de estupefacientes, en este caso de marihuana.

Tras recabar la información necesaria, a mediados de la semana pasada, se realizaron dos registros en las viviendas objeto de investigación en Laredo y Limpias. Así, en Laredo, además de las sustancias estupefacientes ya reseñadas, en una de las estancias de la vivienda, se detectó que se contaba con todo lo necesario para la preparación y dosificación de la droga, como una báscula de precisión, sustancia de corte, utensilios para la manipulación de los estupefacientes, diferentes cantidades de cocaína y hachís para la elaboración de las dosis.

En Limpias, los agentes hallaron una habitación de la vivienda preparada para el cultivo y crecimiento rápido de plantas de marihuana, teniendo en ese momento 49 cultivadas, por lo que se procedió al desmantelamiento de la estructura de cultivo.

Blanqueo de capitales

En este caso también se investiga un posible blanqueo de capitales, ya que, según arroja la investigación, a uno de los detenidos -al que no se le conoce que realice actividad laboral remunerada- se le ha descubierto que posee «unos 90.000 euros en una entidad bancaria», además de haber adquirido un piso en Laredo.

Asimismo, los componentes del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Laredo, encargados de la investigación, han solicitado a la autoridad judicial que dirige la operación, el bloqueo de dichos activos por el posible blanqueo del dinero obtenido de la venta de estupefacientes.

Según concluye la benemérita, con esta actuación se da por erradicado un punto de distribución de sustancias estupefacientes en Laredo y en la zona oriental de Cantabria.