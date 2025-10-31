El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente Nueva caída general de los sistemas informáticos de Sanidad en toda la región
La Guardia Civil desmantela un «activo punto de droga» en Laredo

Los agentes han detenido a tres personas e incautado importantes cantidades de cocaína, hachis y metanfetamína en dos viviendas | También se han hallado casi 21.000 euros en fajos de billetes y se investiga a uno de los acusados por presunto blanqueo de capitales

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

laredo

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:51

La Guardia Civil de Cantabria ha desmantelado un «activo» punto de distribución de droga en Laredo y ha detenido a dos varones y una mujer, ... de 45, 36 y 27 años, tras varios registros practicados en domicilios de las localidades de la capital pejina y del vecino municipio de Limpias. Unas actuaciones que se enmarcan dentro de la operación 'Pluvia' contra el tráfico de drogas en la zona oriental. En los registros, los agentes de la Judicial han incautado importantes cantidades de estupefacientes y material para prepararlo para su distribución y venta. También se intervino oculto en fajos en diferentes lugares de la vivienda casi 21.000 euros.

