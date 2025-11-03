El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La portavoz de Hacemos Laredo, Rosalina López y el alcalde, Miguel González, el día que firmaron el pacto de Gobierno en enero de 2024. DM

Hacemos Laredo se desmarca del equipo de Gobierno y frena uno de sus planes estrella

Los ediles independientes dejan por primera vez en minoría a la coalición formada por PP, Ola Cantabria, IU y Podemos | El proyecto del campo de hierba artificial de San Lorenzo y otras inversiones quedan en suspenso

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:20

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Laredo ha rechazado la modificación de crédito por valor de 2,27 millones de euros propuesta por el equipo de Gobierno, con cargo al remanente de tesorería y lo ha hecho con el voto en contra decisivo de Hacemos Laredo (HL), uno de los partidos que integran el equipo de Gobierno junto a PP, Ola Cantabria, IU y Podemos. Con este dinero, el complejo equipo de cinco formaciones políticas liderado por el alcalde popular, Miguel González, quería hacer el campo de hierba artificial en San Lorenzo, las pistas de pádel o acometer la urbanización del barrio de las Casas Amarillas y de Piedra. No obstante, el voto en contra de sus todavía socios de gobierno liderados por Rosalina López lo ha impedido y ha dejado en una posición frágil la coalición. Los independientes argumentan su desmarque en «la falta de diálogo interno».

La decisión de los independientes de HL de bloquear uno de los planes de inversión más potentes del ejercicio ha dejado descolocado al resto de la coalición. Y es que el partido que lidera la veterana edil Rosalina López se desmarcó de la discipina de voto marcada por el regidor y sumó con la oposición formada por PRC, PSOE y Unidos por Laredo (UxL). Así, la votación se saldó con nueve votos en contra y siete a favor —de PP, Ola Cantabria, IU y Podemos—, lo que deja en suspenso los citados proyectos relevantes para la villa.

Durante el debate plenario, el concejal de Deportes, Alejandro Abad (PP), defendió la urgencia de las actuaciones: «Las pistas de pádel son una reivindicación de hace al menos 16 años. Somos de los pocos municipios sin instalaciones públicas de este tipo». También subrayó la necesidad de mejorar los campos de fútbol: «Los campos de Laredo me quitan el sueño», admitió.

«No se ha contado con nuestro partido en la confección del expediente. No hemos puesto ni un punto ni una coma en el documento y la Puebla Vieja no recibe un céntimo»

Rosalina López

Portavoz de Hacemos Laredo

Sin embargo, el apoyo dentro del equipo de Gobierno se resquebrajó cuando intervino Rosalina López. La portavoz de HL justificó su voto en contra por la falta de diálogo interno: «No se ha contado con nuestro partido en la confección del expediente. No hemos puesto ni un punto ni una coma en el documento». López criticó además que la Puebla Vieja no reciba «ni un céntimo» en la propuesta y reprochó que se incluyan obras que, según recordó, «debían ser financiadas por el Gobierno regional», como el asfaltado de Casas Amarillas y de Piedra o el campo de fútbol de San Lorenzo. «Si hay un compromiso regional, no es de recibo que tengamos que pagar con los ahorros municipales», afirmó.

Desde Ola Cantabria, Benito Ortiz lamentó la falta de apoyo al proyecto y expresó su frustración: «No sé cómo vamos a explicar a los vecinos que los partidos voten en contra».

La oposición también rechazó la modificación aludiendo a una «irresponsabilidad financiera». Pedro Diego (PRC) advirtió del peligro de comprometer más de dos millones de euros con la existencia de una «sentencia millonaria pendiente» por el caso del tenis. Por su parte, el portavoz del PSOE, Juanjo Revuelta, señaló que, aunque comparten la necesidad de ejecutar los proyectos, «deberían haberse incluido en los presupuestos municipales y no financiarse con el remanente». También, desde UxL, Ramón Arenas consideró que «no se puede gastar alegremente» y aseguró haber pedido un informe al secretario municipal sobre la urgencia de las actuaciones, sin obtener una respuesta concluyente.

El alcalde, Miguel González (PP), pidió «responsabilidad» y solicitó la abstención de los grupos contrarios para poder sacar adelante la propuesta, pero finalmente el punto fue rechazado.

