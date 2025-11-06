La Invernal de Laredo arrancará este sábado si las condiciones meteorológicas lo permiten
El campeonato, integrado en el circuito EDP Surf Pro Spain, tiene lugar del 3 al 16 de noviembre y reunirá a surfistas nacionales e internacionales en la playa de La Salvé
Laredo
Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:46
La décima edición de La Invernal de Laredo arrancará este sábado 8 de noviembre siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El evento de surf ... se desarrolla dentro del periodo establecido entre el 3 y el 16 de noviembre, fechas en las que se ha programado la ventana de competición.
Este año, La Invernal se integra por segundo año consecutivo en el circuito EDP Surf Pro Spain, una de las competiciones más destacadas del calendario nacional de surf. La prueba reunirá en el arenal de La Salvé a surfistas nacionales e internacionales, que competirán en busca de las mejores olas del litoral cántabro.
La organización ha indicado que, en caso de que las condiciones del mar no sean favorables este sábado, la prueba se trasladará al lunes dentro de la misma ventana de fechas prevista.
La cita de Laredo será la última parada del EDP Surf Pro Spain 2025, tras las etapas disputadas en Yerbabuena (Andalucía), Salinas (Asturias), Somo (Cantabria) y Gijón (Asturias). Con ello, Laredo se convertirá en el escenario final del circuito.
La cita deportiva cuenta con el patrocinio de EDP, Cantur y el Gobierno de Cantabria, además de la colaboración de Oxbow, Anchoas Leonardo, Casa López, Son de Mar, Aire Retro y otros patrocinadores locales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión