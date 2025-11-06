La Invernal de Laredo arrancará este sábado si las condiciones meteorológicas lo permiten

La décima edición de La Invernal de Laredo arrancará este sábado 8 de noviembre siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El evento de surf ... se desarrolla dentro del periodo establecido entre el 3 y el 16 de noviembre, fechas en las que se ha programado la ventana de competición.

Este año, La Invernal se integra por segundo año consecutivo en el circuito EDP Surf Pro Spain, una de las competiciones más destacadas del calendario nacional de surf. La prueba reunirá en el arenal de La Salvé a surfistas nacionales e internacionales, que competirán en busca de las mejores olas del litoral cántabro.

La organización ha indicado que, en caso de que las condiciones del mar no sean favorables este sábado, la prueba se trasladará al lunes dentro de la misma ventana de fechas prevista.

La cita de Laredo será la última parada del EDP Surf Pro Spain 2025, tras las etapas disputadas en Yerbabuena (Andalucía), Salinas (Asturias), Somo (Cantabria) y Gijón (Asturias). Con ello, Laredo se convertirá en el escenario final del circuito.

La cita deportiva cuenta con el patrocinio de EDP, Cantur y el Gobierno de Cantabria, además de la colaboración de Oxbow, Anchoas Leonardo, Casa López, Son de Mar, Aire Retro y otros patrocinadores locales.