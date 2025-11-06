El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Playa Salvé de Laredo. A.B.
Surf

La Invernal de Laredo arrancará este sábado si las condiciones meteorológicas lo permiten

El campeonato, integrado en el circuito EDP Surf Pro Spain, tiene lugar del 3 al 16 de noviembre y reunirá a surfistas nacionales e internacionales en la playa de La Salvé

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:46

La décima edición de La Invernal de Laredo arrancará este sábado 8 de noviembre siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El evento de surf ... se desarrolla dentro del periodo establecido entre el 3 y el 16 de noviembre, fechas en las que se ha programado la ventana de competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

