Investigan a una mujer por utilizar la tarjeta bancaria de un amigo sin su permiso durante diez años

La Guardia Civil investiga por un delito de estafa a una mujer de 58 años que, presuntamente, ha estado utilizando durante diez años la tarjeta ... bancaria de otra persona sin su permiso. La víctima es una hombre de 67 años de Laredo, que tiene dificultades cognitivas. Fue un familiar el que se percató de una serie de cargos bancarios que en los últimos días se habían realizado con la tarjeta bancaria del sexagenario, pero que el titular no había efectuado. Con su ayuda y los datos facilitados por su entidad bancaria, los agentes de la Guardia Civil de Laredo pudieron verificar que, desde hace unos 10 años, se estaban realizando pequeños cargos no autorizados en combustible, compras de ropa y complementos, de comida a domicilio o por internet entre otros. El total de las compras asciende a unos 2.000 euros.

La investigación se inició en el marco del Plan Mayor Seguridad y puso en el punto de mira de los agentes a una mujer que mantenía una amistad con la víctima y frecuentemente le ayudaba a hacer las compras. Así se había ganado su confianza y pudo tener acceso a la tarjeta del banco con la que presuntamente realizó los cargos no autorizados.

Trece cargos a una tarjeta hurtada en Suances

La Guardia Civil también investiga a un hombre de 31 años, vecino de Torrelavega por realizar múltiples cargos bancarios con una tarjeta sin el consentimiento del titular, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. La tarjeta estaba en el interior de una cartera que había sido hurtada en Suances. Los agentes rastrearon las transacciones realizadas con la tarjeta en distintos establecimientos de Cantabria. Se habían hecho trece compras en gasolineras, estancos, pastelerías, etcétera, por un importe cercano a los 350 euros. A este hombre se le acusa también de un delito de estafa.

La Guardia Civil recuerda que no hay que facilitar el uso de tarjetas, claves o banca online, a terceras personas. Con la ayuda de familiares directos de confianza, aconseja a las personas mayores que revisen con cierta frecuenta los cargos bancarios que tengan anotados en sus cuentas para verificar que corresponden con los realizados por el titular. En caso de observar cargos no autorizados se deben denunciar los hechos ante las fuerzas de seguridad.

Las víctimas de la sustracción de una tarjeta bancaria, de manera inmediata deben ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente del banco, para dar de baja la misma y así evitar su uso fraudulento.