El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

IU y Cantabristas critican la tala de 88 árboles en la Alameda Miramar y Gutiérrez Rada de Laredo

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:00

Comenta

Izquierda Unida de Laredo ha convocado una concentración para el próximo sábado 8 de noviembre, a las 12.00 horas en La Alameda, en protesta por la eliminación de 88 árboles prevista en el proyecto de remodelación de la Alameda Miramar y la calle Gutiérrez Rada. Esta formación denuncia que los ejemplares «no serán reemplazados por otros nuevos» y acusa al alcalde, Miguel González, de «ocultar» el proyecto tanto a la oposición como a los vecinos.

También Cantabristas ha salido en contra del plan del Consistorio porque «sacrifica arbolado urbano y solo ofrece más hormigón al pueblo, a cambio de seis plazas de aparcamiento». Añaden que «es absurdo plantear eliminar tantos árboles sanos (...) de una zona de esparcimiento».

Izquierda Unida considera que el proyecto «trata al arbolado urbano como si fuera un elemento decorativo prescindible», olvidando su importancia ambiental y social. Luego solo «contemplan plantar veinte magnolios, lo que supone la pérdida neta de 68 ejemplares», señala la formación, que además de la concentración, ha iniciado una campaña informativa y una recogida de firmas para exigir la paralización de las talas y la revisión del proyecto, cuyo presupuesto total asciende a 400.000 euros.

Según explicó el coordinador local de IU, Alberto Ortiz, en total se prevé «arrancar los 80 árboles del perímetro de la Alameda Miramar y sustituir las baldosas actuales por hormigón impreso». A ello se suma la tala de otros ocho ejemplares en la calle Gutiérrez Rada, lo que acaba «con una zona de sombra muy valorada por los vecinos y reduciendo el ancho de la acera».

Explicaciones del Consistorio

El Ayuntamiento de Laredo, por su parte, ha preferido no hacer declaraciones por el momento, aunque ha pedido «tranquilidad» hasta poder ofrecer las explicaciones oportunas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  3. 3 Un gran incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  4. 4

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  5. 5 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  6. 6

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  7. 7

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  8. 8

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  9. 9

    La gran fiesta de los ingenieros industriales
  10. 10 Un fallo en el examen a bombero de Torrelavega obliga a repetir la prueba práctica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes IU y Cantabristas critican la tala de 88 árboles en la Alameda Miramar y Gutiérrez Rada de Laredo