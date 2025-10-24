IU y Cantabristas critican la tala de 88 árboles en la Alameda Miramar y Gutiérrez Rada de Laredo

Ana Bringas Laredo Viernes, 24 de octubre 2025, 19:00 Comenta Compartir

Izquierda Unida de Laredo ha convocado una concentración para el próximo sábado 8 de noviembre, a las 12.00 horas en La Alameda, en protesta por la eliminación de 88 árboles prevista en el proyecto de remodelación de la Alameda Miramar y la calle Gutiérrez Rada. Esta formación denuncia que los ejemplares «no serán reemplazados por otros nuevos» y acusa al alcalde, Miguel González, de «ocultar» el proyecto tanto a la oposición como a los vecinos.

También Cantabristas ha salido en contra del plan del Consistorio porque «sacrifica arbolado urbano y solo ofrece más hormigón al pueblo, a cambio de seis plazas de aparcamiento». Añaden que «es absurdo plantear eliminar tantos árboles sanos (...) de una zona de esparcimiento».

Izquierda Unida considera que el proyecto «trata al arbolado urbano como si fuera un elemento decorativo prescindible», olvidando su importancia ambiental y social. Luego solo «contemplan plantar veinte magnolios, lo que supone la pérdida neta de 68 ejemplares», señala la formación, que además de la concentración, ha iniciado una campaña informativa y una recogida de firmas para exigir la paralización de las talas y la revisión del proyecto, cuyo presupuesto total asciende a 400.000 euros.

Según explicó el coordinador local de IU, Alberto Ortiz, en total se prevé «arrancar los 80 árboles del perímetro de la Alameda Miramar y sustituir las baldosas actuales por hormigón impreso». A ello se suma la tala de otros ocho ejemplares en la calle Gutiérrez Rada, lo que acaba «con una zona de sombra muy valorada por los vecinos y reduciendo el ancho de la acera».

Explicaciones del Consistorio

El Ayuntamiento de Laredo, por su parte, ha preferido no hacer declaraciones por el momento, aunque ha pedido «tranquilidad» hasta poder ofrecer las explicaciones oportunas.