IU de Laredo arremete contra el alcalde por «incumplir» el acuerdo de Villa Mercedes

Izquierda Unida de Laredo ha denunciado que el Ayuntamiento de Laredo podría haber evitado el derribo de Villa Mercedes, que se ejecutó la última semana del pasado mes de septiembre. Según indica esta formación, el Gobierno local «incumplió durante dos años» un acuerdo plenario que hubiera salvado el inmueble.

El coordinador local Alberto Ortiz señaló este miércoles que este acuerdo fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión del 28 de septiembre del 2023, siendo ya Miguel González alcalde. La moción fue presentada por Hacemos Laredo y en ella se exponía que «un buen número de edificios destacados del patrimonio de Laredo habían quedado desprovistos de protección legal y a merced de la especulación», al quedar sin efecto el Catálogo de edificios protegidos del anulado Plan General del 2015.

Mediante la aprobación de esta propuesta, el Ayuntamiento se obligaba a revisar el PGOU de 1987 protegiendo todos los edificios contenidos en el Catálogo del Plan del 2015 que incluía la protección de Villa Mercedes.

Sin embargo, para IU, es «evidente» que los partidos que integran el equipo de Gobierno han sido «incapaces» de llevar adelante ninguno de los aspectos dicha moción promovida precisamente por HL, socio del PP.

También destaca que en 2024 y por iniciativa de González se aprobó inicialmente una Modificación Puntual del Plan General de 1987 que «multiplicaba por tres la edificabilidad para la construcción de hoteles y apartahoteles en solares cercanos a Villa Mercedes» y, en cambio, «no se acordaron de incluir el Catálogo de edificios protegidos por el Plan del 2015 en dicha modificación».

Según Izquierda Unida, esta demolición se llevó a cabo «de forma oscura y apresurada», desatendiendo tanto el citado acuerdo plenario como la obligación de resolver los recursos de reposición pendientes.