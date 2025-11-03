El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alameda Miramar. DM

IU mantiene la protesta contra la tala de árboles en Laredo pese a que el plan inicial se desestimó

La formación considera «una victoria parcial» que solo se retiren ocho de los 88 ejemplares previstos en la Alameda Miramar y Gutiérrez Rada

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:47

Comenta

Izquierda Unida (IU) de Laredo mantiene la convocatoria de concentración contra la tala de árboles en la calle Gutiérrez Rada, pese a la decisión del alcalde Miguel González (PP) de modificar el proyecto de la Alameda Miramar y la calle Gutiérrez Rada, en el centro de la población y pasar a eliminar solo ocho árboles de los 88 inicialmente previstos.

La organización considera el cambio «una victoria parcial» lograda gracias a la «presión política y la movilización ciudadana», pero insiste en que «sigue habiendo motivos para continuar reivindicando que no se tale ningún árbol». La concentración se celebrará el sábado 8 de noviembre a las 12.00 horas en la Alameda Miramar, según acordó por unanimidad la asamblea local de IU.

El coordinador Alberto Ortiz pidió además que el Ayuntamiento «reponga los árboles perdidos en las últimas décadas» y que la Alameda «recupere su función como pulmón verde y refugio climático de la ciudad».

Desde IU critican que el Consistorio mantenga su intención de talar ocho plátanos en Gutiérrez Rada «para ganar apenas seis plazas de aparcamiento» y eliminar «una zona verde junto al colegio Pepe Alba». La formación considera esta actuación «una decisión innecesaria» y defiende que «los árboles están sanos y aportan sombra, frescor y valor ambiental».

IU concluye que el alcalde «ha demostrado que es posible modificar un proyecto ya adjudicado» y anuncia que mantendrá la presión y la movilización vecinal para evitar nuevas talas en el municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  4. 4

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  5. 5

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  6. 6

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  7. 7

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  8. 8

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  9. 9

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja
  10. 10

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes IU mantiene la protesta contra la tala de árboles en Laredo pese a que el plan inicial se desestimó

IU mantiene la protesta contra la tala de árboles en Laredo pese a que el plan inicial se desestimó