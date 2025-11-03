IU mantiene la protesta contra la tala de árboles en Laredo pese a que el plan inicial se desestimó La formación considera «una victoria parcial» que solo se retiren ocho de los 88 ejemplares previstos en la Alameda Miramar y Gutiérrez Rada

Ana Bringas Laredo Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:47 Comenta Compartir

Izquierda Unida (IU) de Laredo mantiene la convocatoria de concentración contra la tala de árboles en la calle Gutiérrez Rada, pese a la decisión del alcalde Miguel González (PP) de modificar el proyecto de la Alameda Miramar y la calle Gutiérrez Rada, en el centro de la población y pasar a eliminar solo ocho árboles de los 88 inicialmente previstos.

La organización considera el cambio «una victoria parcial» lograda gracias a la «presión política y la movilización ciudadana», pero insiste en que «sigue habiendo motivos para continuar reivindicando que no se tale ningún árbol». La concentración se celebrará el sábado 8 de noviembre a las 12.00 horas en la Alameda Miramar, según acordó por unanimidad la asamblea local de IU.

El coordinador Alberto Ortiz pidió además que el Ayuntamiento «reponga los árboles perdidos en las últimas décadas» y que la Alameda «recupere su función como pulmón verde y refugio climático de la ciudad».

Desde IU critican que el Consistorio mantenga su intención de talar ocho plátanos en Gutiérrez Rada «para ganar apenas seis plazas de aparcamiento» y eliminar «una zona verde junto al colegio Pepe Alba». La formación considera esta actuación «una decisión innecesaria» y defiende que «los árboles están sanos y aportan sombra, frescor y valor ambiental».

IU concluye que el alcalde «ha demostrado que es posible modificar un proyecto ya adjudicado» y anuncia que mantendrá la presión y la movilización vecinal para evitar nuevas talas en el municipio.