La jueza llama a declarar al alcalde de Laredo tras la denuncia del edil de IU Juan Ramón López Visitación, alcalde de Laredo. :: a. v. López Visitación comparecerá mañana ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de la villa pejina por la presunta ocultación de información a Álex Abad ABEL VERANO LAREDO. Lunes, 13 mayo 2019, 07:16

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Laredo ha llamado a declarar al alcalde exsocialista Juan Ramón López Visitación (No adscrito) tras la denuncia presentada hace un mes por el portavoz de Izquierda Unida de Laredo, Alejandro Abad, que le acusa de ocultar información al no entregarle ninguno de los documentos requeridos desde el pasado mes de junio de 2018 hasta hace unas semanas.

Según confirmaron fuentes del caso a este periódico, el regidor pejino (número 5 de la candidatura de Hacemos Laredo) tendrá que declarar mañana martes, 14 de mayo, a las 10.00 horas, después de que pidiera a la instructora aplazar su comparecencia para poder estudiar la documentación de la causa.

Como ya avanzó El Diario, Abad señalaba en su denuncia que en el ejercicio de su cargo y condición de concejal, y con el fin de desarrollar sus funciones, ha venido solicitando al denunciado, en su condición de alcalde, documentación concreta y concisa relativa a asuntos de interés público y necesario para su labor como concejal. En concreto, aseguraba que dicha documentación la ha solicitado tanto por escrito, mediante instancias dirigidas al alcalde, como en los plenos de la Corporación municipal.

De entre toda esa documentación que no ha sido entregada por el regidor pejino, Abad hace mención a la que reclamó en el pleno de 27 de septiembre de 2018, como son las facturas de todas las empresas que han trabajado en parques y jardines en este mandato, desde 2015 hasta hoy, y la relación de todos los abogados que está contratando externamente el Ayuntamiento para defenderse desde 2015. En el pleno de 29 de noviembre de 2018, el portavoz de IU pidió al regidor el proyecto de 'Laredo Repuebla', que sigue pendiente de la firma del contrato con la empresa adjudicataria, Tecnalia, tras dos años. «De todas las solicitudes de documentación e información relativa a la actividad municipal dirigidas al denunciado, ha hecho caso omiso, no facilitando dicha documentación, ignorando las solicitudes efectuadas o no dando respuesta en el pleno siguiente», señala Abad.

Así las cosas, el portavoz de IU cree que estos hechos ponen de manifiesto la vulneración de un derecho fundamental, en su condición de concejal, como es el derecho a la información en el ámbito municipal, como se reconoce de modo expreso en el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local al establecer que: «Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función».

El portavoz de IU entiende que los hechos denunciados están recogidos en el artículo 542 del Código Penal (delito contra los derechos cívicos-derechos fundamentales), que establece que «incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes».