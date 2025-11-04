El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manuel Peña, anarquista de Laredo ejecutado en Larrinaga en 1938 a los 22 años Foto:CML

El laredano Manuel Peña Gobantes fue asesinado en 1938 «por su mera pertenencia sindical»

El Tribunal de Instancia de Castro Urdiales sentencia que fue condenado «sin prueba de quebrantar ley alguna» y de forma «injusta e inhumana a pesar de que la pena de muerte fue conmutada»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:52

El titular del Tribunal de Instancia Nº 1 de Castro Urdiales, Javier Nevado, ha declarado que el laredano Manuel Peña Gobantes, ejecutado en marzo de ... 1938, «no consta que cometiera delito alguno» y «fue asesinado de forma injusta e inhumana a pesar de que la pena de muerte fue conmutada por un tribunal ilegítimo, siendo nula dicha condena».

