IU de Laredo lamenta el «escaso contenido de los plenos» Alejandro Abad en una imagen de archivo / A. V. La sesión ordinario de septiembre, que se celebra esta tarde a las 19.00 horas, solo cuenta con dos puntos en el orden del día ABEL VERANO Castro Urdiales Miércoles, 26 septiembre 2018, 20:52

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Laredo, Alejandro Abad, ha criticado el «escaso contenido de los plenos municipales», ya que la sesión ordinaria del mes de septiembre, que se celebra este jueves a las 19.00 horas, solo cuenta con dos puntos en el orden del día. El primero de ellos tiene que ver con la adquisición de chalecos antibalas para la Policía Local, «una petición realizada por los agentes desde el inicio del mandato socialista. »Varios son los plenos donde nuestro grupo y el resto de la oposición, en el turno de ruegos y preguntas, hemos puesto de manifiesto la adquisición de los chalecos y la colocación de un videoportero en la puerta de la comisaría. Como no podía ser de otra manera el alcalde Juan Ramón López no escucha a la oposición y lo más preocupante ni a los propio agentes de seguridad. Los chalecos antibalas sí, pero del vídeoportero nada de nada, una vergüenza que bien a las claras que el señor alcalde no le preocupan las peticiones de los trabajadores municipales«, señaló Abad.

El segundo punto del orden del día servirá para poner el nombre de 'Rederas de Laredo' al centro social que se encuentra en el antiguo ambulatorio.«Desde IU Laredo queremos agradecer a los ciudadanos que con toda su ilusión y desinteresadamente han aportado sus conocimientos. También queremos agradecer a los colegios de la villa el trabajo y su aportación a esta decisión, después de varias reuniones y comisiones en aras de buscar un único objetivo, la unanimidad del Pleno. Según apuntó Abad, el nombre de 'Rederas de Laredo', persigue un reconocimiento a las mujeres del mundo de la mar, »que en interminables jornadas de trabajo, de generación en generación, siguen realizando tan importante faena«.