Laredo modifica el proyecto sobre la Alameda y tan solo sacrificará ocho árboles de los 88 previstos

El Ayuntamiento de Laredo ha rectificado el proyecto inicial de mejora de las aceras de la calle Gutiérrez Rada y la Alameda Miramar y reducirá ... drásticamente el número de árboles que tenía previsto talar. De los 88 ejemplares cuya retirada se contemplaba en el plan aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de septiembre, finalmente solo se eliminarán ocho. La medida supone una reducción del 95% respecto a la previsión original, tal y como indicó el alcalde Miguel González (PP) en declaraciones a El Diario Montañés.

González explicó que la decisión responde a las peticiones de los vecinos y a la polémica generada tras conocerse la magnitud del proyecto. «Soy consciente de la controversia que se ha suscitado. Creíamos que este era el mejor proyecto, pero hemos escuchado a los vecinos y vamos a rectificar», sostuvo el regidor, que subraya que «no le duelen prendas en cambiar lo aprobado» cuando considera que hay razones para hacerlo.

Según González, los ocho árboles que finalmente serán retirados pertenecen a la especie liquidámbar y son los que más problemas están ocasionando en la zona. Las raíces de estos ejemplares -que pueden llegar a profundizar hasta dos metros y extenderse lateralmente siete metros- han levantado varios tramos de las aceras de la Alameda, generando un riesgo para los peatones. «Se está cayendo gente por este motivo», avisa el alcalde, quien también recalca que la actuación busca, ante todo, garantizar la seguridad vial y peatonal y por este motivo se renovarán todas las aceras.

El resto del arbolado se conservarán, y los seis que fueron retirados previamente serán sustituidos por otros nuevos. En total, el Ayuntamiento prevé plantar 14 nuevos ejemplares en la zona. De esta forma, compensará las talas necesarias y reforzará la masa arbórea urbana.

Además, el Consistorio actuará en la calle Gutiérrez Rada, emplazada de igual manera en el centro de la localidad. En esta vía se retirarán nueve plataneros. Los árboles serán extraídos y replantados en otra zona para permitir la creación de plazas de aparcamiento en batería y el ensanchamiento de las aceras junto al colegio CEIP Pepe Alba. «Hace falta aparcamiento en el centro de Laredo para dar respuesta a las necesidades de residentes y visitantes», defiende González, quien cree, por otra parte, que esta intervención permitirá «embellecer» el entorno.

400.000 euros para el plan

El proyecto de renovación de las aceras de la Alameda Miramar, dotado con una inversión de 400.000 euros, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en septiembre con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la comodidad del tránsito peatonal. La iniciativa contempla la instalación de un pavimento continuo y la ampliación de las aceras, actuaciones que en un principio implicaban la retirada de casi 90 árboles. En aquel entonces no se concretó el número exacto de ejemplares a talar.

Fue Izquierda Unida de Laredo quien dio la voz de alarma sobre esta actuación que ponía en riesgo 88 ejemplares la semana pasada. Ello provocó una reacción por parte de otros partidos como Cantabristas que denunciaron que la Administración local «sacrifica arbolado urbano y solo ofrece más hormigón al pueblo, a cambio de seis plazas de aparcamiento». También numerosos vecinos mostraron su descontento en este sentido, a lo que el alcalde popular ha respondido con una notable corrección del planteamiento inicial.