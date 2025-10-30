El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de la masa verde de la Alameda Miramar, en el centro de Laredo. DM

Laredo modifica el proyecto sobre la Alameda y tan solo sacrificará ocho árboles de los 88 previstos

El alcalde asegura que «no le duelen prendas en rectificar» y ahora solo se retirarán los ejemplares cuyas raíces están levantando las aceras

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:14

Comenta

El Ayuntamiento de Laredo ha rectificado el proyecto inicial de mejora de las aceras de la calle Gutiérrez Rada y la Alameda Miramar y reducirá ... drásticamente el número de árboles que tenía previsto talar. De los 88 ejemplares cuya retirada se contemplaba en el plan aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de septiembre, finalmente solo se eliminarán ocho. La medida supone una reducción del 95% respecto a la previsión original, tal y como indicó el alcalde Miguel González (PP) en declaraciones a El Diario Montañés.

