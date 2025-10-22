Laredo propone una modificación de crédito de 2,27 millones para el campo de fútbol y otros espacios La inversión, que incluye la rehabilitación de las Casas Amarillas y de Piedra, la construcción de dos pistas de pádel cubiertas y la renovación de la maquinaria del gimnasio municipal, se debatirá en el próximo pleno extraordinario

Ana Bringas Laredo Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:18

El Ayuntamiento de Laredo llevará al próximo pleno extraordinario una modificación de crédito de 2.272.000 euros destinada a financiar una serie de proyectos que responden a «peticiones muy demandadas por los laredanos y que mejorarán de manera significativa los servicios e infraestructuras locales», según ha avanzado el alcalde, Miguel González (PP). Entre las actuaciones previstas destaca la mejora del campo de fútbol de San Lorenzo, que se llevará 900.000 euros para instalar césped artificial. Además, tal y como adelantaron desde el Consistorio a principios de año, se construirán nuevas gradas, vestuarios y varios espacios funcionales.

Con la cuantía restante se levantarán dos pistas de pádel cubiertas en el Estadio Javier Cortezón, se renovará de manera integral la maquinaria del gimnasio municipal, se rehabilitarán los barrios de las Casas Amarillas y de Piedra y se incorporará nuevo mobiliario urbano en todo el municipio como bancos o papeleras. Además, se dotará a la villa de nuevas torres de vigilancia y se llevará a cabo la ampliación de las pasarelas de la Playa Salvé, la reparación del desprendimiento de la Atalaya para reabrir El Túnel, la restauración de la Radio Municipal y la rehabilitación de nuevos espacios en el Centro de Ocio Costa Esmeralda.

Algunas son cuestiones pendientes desde hace mucho tiempo en la localidad, por lo que González ha valorado que son «necesarias para el futuro de Laredo y suponen una apuesta decidida por mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de nuestra villa». El regidor ha añadido que «este equipo de Gobierno quiere convertir al municipio en un lugar cuidado, con servicios de primer nivel y equipamientos a la altura de lo que merecen los ciudadanos».

González ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos, tanto del equipo de Gobierno (PP, Ola Cantabria, Hacemos Laredo e IU/Podemos) como de la oposición (Unidos x Laredo, PSOE y PRC), para que apoyen esta modificación en el pleno: «Es el momento de anteponer los intereses de Laredo por encima de las siglas políticas. Esta medida es buena para nuestra villa, para su presente y su futuro, y merece el respaldo unánime de quienes queremos lo mejor para nuestro pueblo».