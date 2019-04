Laredo quiere una playa más accesible El Ayuntamiento ha pedido apoyo económico al Grupo de Acción Costera para mejorar las pasarelas y parte de los equipamientos de duchas y servicios I. CASTRESANA Jueves, 4 abril 2019, 07:27

El Ayuntamiento de Laredo busca hacer la Playa Salvé más accesible este verano y solicita el apoyo económico del GAC Oriental para adecuar los accesos. Para ello, presenta un proyecto de mejora de accesibilidad en las pasarelas del arenal y mejora de los equipamientos de duchas y fuentes, con un coste total de 33.047 euros.

«Las playas urbanas son espacios en los que se genera mayor actividad en la época estival y requieren de una serie de logísticas imprescindibles para conseguir parámetros por los que se rige la Q de Calidad o la ISO», recuerda el alcalde de la villa Juan Ramón López. «Laredo tiene unas necesidades de accesibilidad a cumplir», insiste, «como adecuación de los servicios a personas con movilidad reducida». Precisamente, para favorecer el disfrute de los arenales a todo tipo de usuarios, se instalan cada verano una serie de pasarelas que permiten «a las personas que tienen movilidad reducida acercarse hasta la zona del agua». Es en este contexto de accesibilidad en el que el Ayuntamiento ha planteado el proyecto que presenta al Grupo de Acción Costera para obtener financiación para el mismo. «Siendo playa urbana, perdimos que se financien parte de los elementos imprescindibles para hacerla accesible». Por otra parte, el regidor recuerda que también se ha incluido en el proyecto una serie de mejoras de otro tipo de servicios como son la mejora de los aseos, las duchas o las fuentes.

A la convocatoria de subvenciones de este año 2019, se han presentado 33 proyectos con un coste total cercano a los 500.000 euros y cuya inversión total puede rondar los dos millones de euros. «Cada año tenemos 385.000 euros para cofinanciar actuaciones», recordaba Roberto Gutiérrez, el gerente del GAC, «pero en el año 2017 y 2018 se solaparon las ayudas y el problema de sacar esas subvenciones de la anualidad es que si alguna cuantía se adjudica pero luego el proyecto no se ejecuta por el motivo que sea, ese dinero hay que devolverlo y se pierde». Es por este motivo por el que se ha decidido que durante este año, se otorgarán las ayudas correspondientes a 2019 y parte del dinero que correspondería al año 2020. «Es mejor sacar más dinero en ayudas, aunque comprometamos parte de la cuantía de 2020 y así damos más margen para la ejecución de los proyectos».

Precisamente, el Ayuntamiento de Laredo fue una de las entidades que no pudo ejecutar los proyectos que se le subvencionaron en anteriores ejercicios. El consistorio presentó dos proyectos, para rehabilitar la Puerta del Merenillo, enclavada en la Puebla Vieja y se le concedió una primera subvención de 80.000 euros y una segunda de 34.600. El montante total tuvo que ser devuelto ya que la obra ni siquiera llegó a comenzar al carecer el consistorio del permiso de la Dirección General de Cultura para ejecutarla.

De hecho, el año pasado, el GAC se vio obligado a devolver más de 270.000 euros de los casi 800.000 de los que disponía. «Casi un tercio y eso es lo que no nos podemos permitir. Cuando nosotros adjudicamos todas esas ayudas, no pensábamos en que tendríamos que devolver parte», apuntaba el gerente. «Eso es lo que más duele porque es un dinero que no revierte en la comarca ni en la zona».

Durante la Asamblea General ordinaria del GAC, celebrada este lunes, se alertó sobre la importancia de la ejecución de las inversiones por parte de los beneficiarios de las ayudas, con el fin de evitar riesgos de devolución parcial de los importes no ejecutados. Además, al existir un alto potencial inversor en la comarca, «es importante que todos los fondos reviertan en su dinamización».

Una de las decisiones que se tomaron en la junta del GAC fue la de limitar el coste de los proyectos que cada consistorio presenta para que sean objeto de subvención y favorecer así que las ayudas lleguen a otro tipo de entidades. «Los ayuntamientos se han limitado y han presentado proyectos pero de menor inversión», apuntaba Gutiérrez. «Hubo un consenso en la última junta en la que se decidió que ningún proyecto presentado por los consistorios pudiese superar los 40.000 euros de inversión y todos ellos han cumplido». «Ha sido una decisión necesaria y acertada», recordaba, «al ser de menos cuantía los proyectos, los ayuntamientos también podrán tramitarlos mejor y se permite más oxígeno económico al resto de proyectos».

Otro de los cambios que se aplican en esta ocasión es evitar el prorrateo de las ayudas entre todos los proyectos que cumplan con las condiciones. «Aprobaremos las ayudas en función de la puntuación técnica», detallaba Gutierrez. «Hemos propuesto a la consejería que nos dejen modificar el convenio y que todo el dinero disponible de fondos europeos revierta en la comarca».

Hay que recordar que el GAC Oriental, entidad colaboradora de la Consejería de Pesca para la gestión de los fondos de desarrollo local en el marco del FEMP, suscribió en 2017 un convenio de colaboración para el periodo 2017-2023 por importe de 3.211.000 euros, de los que el 80% está destinado a la financiación de proyectos.

En la Asamblea General también se repasaron dos actividades desarrolladas por el GAC Oriental el pasado año: por un lado, la realización de un vídeo promocional, en castellano e inglés, sobre las ayudas que gestiona el Grupo; y por otro lado, la convocatoria de un Concurso Fotográfico participativo en colaboración con la Dirección General de Ordenación del Territorio, que resultó todo un éxito, tanto por la calidad como por la cantidad.