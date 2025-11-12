El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Laredo retoma su escuela municipal de música y teatro y abre el día 24 el plazo de inscripción

A. B.

Laredo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:39

Comenta

La Escuela Municipal de Música y Teatro de Laredo retomará su actividad en enero en la Casa de Cultura Doctor Velasco, con clases de instrumentos y lenguaje musical. La escuela será gestionada por la empresa Dinamiza y, de esta forma, el municipio recupera la formación musical y teatral tras varios años sin ofrecer este servicio.

El Consistorio informó ayer de que las preinscripciones se pueden hacer en la web municipal o de forma presencial en la Casa de Cultura.

La formación, dirigida a personas de todas las edades y niveles, incluye clases de guitarra, percusión, saxofón, clarinete, violín, flauta, trompeta e iniciación a la música y lenguaje musical. También se ofrecerán clases de interpretación, expresión corporal y expresión oral.

El plazo de preinscripción y la jornada de puertas abiertas se extenderá del 24 de noviembre al 5 de diciembre y la lista definitiva de admitidos se publicará el 17 de diciembre.

El periodo lectivo se desarrollará del 8 de enero al 18 de junio y precio de la matrícula es de 8,33 euros por actividad y alumno, mientras que la cuota trimestral asciende a 62,34 euros. Los residentes empadronados en Laredo que sean jubilados, así como aquellos con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, podrán beneficiarse de una bonificación del 20 %.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2 Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés
  3. 3

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  4. 4

    Detenido un hombre en Torrelavega por contactar con menores para mantener citas sexuales
  5. 5

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  6. 6

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  7. 7

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  8. 8

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  9. 9

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  10. 10

    Turismo lanza la campaña « Cabárceno por menos» con precios reducidos y visitas guiadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Laredo retoma su escuela municipal de música y teatro y abre el día 24 el plazo de inscripción

Laredo retoma su escuela municipal de música y teatro y abre el día 24 el plazo de inscripción