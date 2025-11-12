Laredo retoma su escuela municipal de música y teatro y abre el día 24 el plazo de inscripción

La Escuela Municipal de Música y Teatro de Laredo retomará su actividad en enero en la Casa de Cultura Doctor Velasco, con clases de instrumentos y lenguaje musical. La escuela será gestionada por la empresa Dinamiza y, de esta forma, el municipio recupera la formación musical y teatral tras varios años sin ofrecer este servicio.

El Consistorio informó ayer de que las preinscripciones se pueden hacer en la web municipal o de forma presencial en la Casa de Cultura.

La formación, dirigida a personas de todas las edades y niveles, incluye clases de guitarra, percusión, saxofón, clarinete, violín, flauta, trompeta e iniciación a la música y lenguaje musical. También se ofrecerán clases de interpretación, expresión corporal y expresión oral.

El plazo de preinscripción y la jornada de puertas abiertas se extenderá del 24 de noviembre al 5 de diciembre y la lista definitiva de admitidos se publicará el 17 de diciembre.

El periodo lectivo se desarrollará del 8 de enero al 18 de junio y precio de la matrícula es de 8,33 euros por actividad y alumno, mientras que la cuota trimestral asciende a 62,34 euros. Los residentes empadronados en Laredo que sean jubilados, así como aquellos con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, podrán beneficiarse de una bonificación del 20 %.