Laredo tendrá tres parques infantiles cubiertos en 2026 La villa pasará de no contar con ninguna instalación de este tipo a disponer de tres áreas de juego protegidas en la alameda Manuel Llano, la alameda Miramar y los Tres Laredos

Ana Bringas Laredo Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:05

Laredo contará en 2026 con tres parques infantiles cubiertos, un avance significativo para que los niños del municipio puedan jugar durante todo el año independientemente de las condiciones meteorológicas. Las nuevas cubiertas se instalarán en las zonas de juego de la alameda Manuel Llano, la alameda Miramar y los Tres Laredos, e irán acompañadas de la renovación de los elementos infantiles.

La actuación más inminente es la de la alameda Manuel Llano, donde este martes el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, realizó una visita institucional junto al alcalde de Laredo, Miguel González, para conocer el inicio de las obras. Esta cubrición depende directamente de la Consejería, mientras que la renovación del suelo y los nuevos juegos correrán a cargo del Ayuntamiento, que también asumirá los proyectos de los otros dos parques.

El parque de la alameda Manuel Llano cuenta con un presupuesto autonómico de 511.732 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La obra contempla la instalación de una cubierta metálica de 28 metros de luz y una superficie aproximada de 874 metros cuadrados, lo que convertirá este espacio en el primer parque público cubierto del municipio.

A esta actuación se sumará la remodelación del firme y de todos los aparatos de juego, una intervención municipal valorada en 110.000 euros. Además, la cubrición y reforma de los parques de la alameda Miramar y los Tres Laredos también será asumida por el Consistorio. En total, según ha afirmado el alcalde a El Diario Montañés, la inversión rondará el millón de euros. Los proyectos de estos dos parques ya han sido adjudicados en la Junta de Gobierno Local para su redacción y próxima licitación.

González ha valorado muy positivamente el anuncio, sobre todo para las familias del municipio. «Por primera vez tendremos tres parques cubiertos en distintas zonas, no solo en el centro, sino también en el Ensanche», ha señalado.