Todos los martes, cine en Laredo de la mano de la Filmoteca de Cantabria La Filmoteca Mario Camus ofrecerá en la Casa de Cultura 24 títulos entre octubre y mayo de 2026, con películas clásicas y cine menos comercial por dos euros

Ana Bringas Laredo Jueves, 23 de octubre 2025, 10:52

El séptimo arte llega a Laredo gracias a la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, que retoma su actividad en la villa el próximo martes, 28 de octubre, con una nueva programación que incluirá 24 títulos hasta mayo de 2026. Cada martes, a las 19.00 horas, la Casa de Cultura Doctor Madrazo se convertirá en punto de encuentro para los amantes del cine, con entradas a un precio de dos euros.

De cara a esta nueva edición, la Filmoteca Regional propone mantener las líneas de los dos últimos años, combinando títulos producidos entre el último tercio del siglo XX y la primera década del XXI. Para lograrlo, se han establecido cuatro ciclos que se desarrollarán en paralelo: 'Nuestro cine', dedicado al cine español; 'Nuevas sensaciones', con películas internacionales estrenadas entre 2016 y 2024; 'Clásicos modernos', que reúne títulos de especial relevancia producidos entre 1971 y 2015; y 'Cine eterno', que recupera obras significativas anteriores a 1971.

Asimismo, se incluyen dos pases especiales de programación cántabra: la proyección del catálogo de 'Cantabria en Corto', con los seis cortometrajes seleccionados, y una sesión específica en el mes de marzo con motivo del Día de la Mujer, que incluirá tres mediometrajes dirigidos por cineastas de la región: 'Mujeres de la mar', de Marta Solano; 'Maleza', de Lucía Venero; y 'Nana', de Sara Fortuna.

Completando el programa, se ha alcanzado un acuerdo con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y con el Ministerio de Igualdad, con el objetivo de ofrecer dos pequeños ciclos con películas seleccionadas en colaboración con estas entidades: 'Mujeres de cine' y 'Cine y mujer rural'. El primero de ellos hará posible la proyección de una película actual, 'Fin de fiesta', en el mes de noviembre. El segundo permitirá la proyección de dos películas en todas las sedes: 'Un amor' (con la que se inicia el ciclo) y 'Nina'.

Directores imprescindibles de la historia del cine serán protagonistas en esta edición, como el pionero Fritz Lang ('Perversidad'), Aki Kaurismäki ('La chica de la fábrica de cerillas'), François Truffaut ('Jules et Jim'), Christopher Nolan ('Memento'), Juan José Campanella ('El secreto de sus ojos') e Ingmar Bergman ('Los comulgantes'), entre otros.