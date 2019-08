'Memento Mori' gana la Batalla de Flores de las ausencias

«Recuerda morir porque la vida es para siempre. Vive intensamente el espacio entre el inicio y el final. Siento lo que te rodea. Disfruta de la rutina y de las sorpresas. Ríe, sueña, baila, ama, canta, batalla...». Esta es la descripción de la carroza 'Memento Mori' (Recuerda que morirás), con la que 'Come Golayu Que lo ha hechu Güela' se ha adjudicado la 110 edición de la Batalla de Flores de Laredo y, por tanto, los 16.250 euros del primer premio. El concurso ha estado marcado por la ausencia de tres grupos de carrocistas y en el que sólo han desfilado nueve alegorías frente a las quince del pasado año. El segundo puesto ha sido para 'Aracne' de Spartans (15.750 euros), mientras que tercero fue 'The show must go on' (15.250 euros) de Grupo Pejino. El premio al arte y el mejor vestuario también se lo llevó la carroza ganadora.

En categoría B venció 'Lucky, Rolly y Patach' de Grupo Pejino (9.250 euros), siendo segundo 'Popeye' (8.750 euros) de Spartans, y tercero, 'Se oye una canción' (8.250 euros) de Come Golayu Que lo ha hechu güela.

Además del desfile, en la fiesta se ha nombrado a Laura Nicholls, jugadora cántabra de la selección española absoluta femenina, como 'Carrocista Mayor' y se ha homenajeado al veterano carrocista Vicente López, ganador de la Batalla de Flores de 1965, por su compromiso durante varias décadas con el festejo.

La celebración se ha complementado a lo largo de la jornada con mercadillos, espectáculos musicales, comparsas, encuentros de peñas, atracciones varias y esta noche llegarán los fuegos artificiales.