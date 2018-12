La oposición de Laredo teme que se pierda una ayuda para reparar la piscina La piscina municipal de Laredo cerró sus puertas en junio del año 2015. / Abel Verano Sí Se Puede Laredo dice que se corre el riesgo de perder los 200.000 euros de una subvención del Gobierno al no licitarse la obra a pocos días de que acabe el año ABEL VERANO Laredo Jueves, 20 diciembre 2018, 07:48

La agrupación vecinal Sí Se Puede Laredo (SSPL) ha denunciado públicamente que, estando a finales del mes de diciembre y no habiendo licitado la obra para rehabilitar la piscina municipal, «se corra el riesgo de perder parte de la subvención del Gobierno regional».

En una nota de prensa, la formación señala que, aunque se aprobó la modificación de crédito en el pleno ordinario de octubre de este año para financiar las obras de la piscina municipal, no ha sido hasta el 4 de diciembre cuando se publicó en el BOC (Boletín Oficial de Cantabria) el expediente de modificación de crédito de 1.235.000 euros para realizar dichas obras. De esta cantidad 200.000 euros provienen de una subvención del Gobierno regional del presupuesto de 2017, otros 500.000 de otra subvención del Ejecutivo cántabro del presupuesto de 2018 y 535.000 de un préstamo bancario.

Sí Se Puede Laredo teme que se puedan perder los 200.000 euros de subvención de 2017, «porque el equipo de gobierno de Juan Ramón López Visitación ya ha pedido todas las prórrogas posibles, y corre el riesgo de que le pase lo mismo que con la subvención de 425.000 euros para obras que también la perdió». «Nuestro temor proviene porque el alcalde, una vez más, no cumpla con los plazos establecidos, es decir, si no se licita y adjudica la obra en este mes de diciembre, se perderán los 200.000 euro porque, como ya hemos dicho, al provenir del presupuesto del Gobierno regional de 2017, ya no hay ninguna posibilidad de prórroga de plazos».

«Nuestro grupo lleva mucho tiempo denunciando la ineptitud del alcalde»

SSPL reprocha que el gobierno de Juan Ramón López Visitación «siempre busca como justificación a su inoperancia, el que no le dejamos hacer, sirva de ejemplo este caso para demostrar que su reiterado 'no nos dejan hacer' solo trata de ocultar un absoluto desinterés para llegar a algún acuerdo». «Lo que en realidad ha sucedido es que el alcalde no ha aceptado nuestra propuesta sobre financiación de las obras, una propuesta que le presentamos en noviembre de 2017 y que si hubiera tenido la mínima capacidad de diálogo de hoy estarían las obras de rehabilitación de la piscina prácticamente terminadas».

Sí Se Puede Laredo espera que 'in extremis', se pueda adjudicar la obra de la piscina porque de lo contrario el único responsable de la pérdida de la subvención de 200.000 euros será el alcalde. «Nuestro grupo lleva denunciando mucho tiempo la ineptitud y la desidia de este alcalde y pidiendo pleno tras pleno su dimisión. Suponemos que, si perdiera una subvención más, sería el momento de que no solo las dos concejalas de Sí Se Puede Laredo, de los doce que forman la oposición, pidieran la dimisión del alcalde y entre todos buscar una alternativa a esta situación insostenible».