El PP de Laredo abre el diálogo de cara a aprobar los presupuestos El alcalde «reconduce» la situación en su gobierno de coalición, compuesto por cinco partidos, tras el desmarque de Hacemos Laredo en el último pleno

Ana Bringas Laredo Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

Tras el rechazo de la modificación de crédito en el último pleno, el alcalde de Laredo Miguel González (PP) quiere cerrar el capítulo abriendo una ronda de conversaciones con todos los grupos que integran el Gobierno municipal -PP, Ola Cantabria, Hacemos Laredo e IU-Podemos- con el objetivo de restablecer la cohesión interna y reconducir la situación generada por Hacemos Laredo al desmarcarse de la propuesta económica impulsada por el Ejecutivo local.

El distanciamiento del grupo encabezado por Rosalina López se produjo porque no se ha contado con su partido a la hora de confeccionar el expediente que quería instituir 2,7 millones de euros para varios proyectos importantes de legislatura: «no hemos puesto ni un punto ni una coma en el documento», se quejó la portavoz de Hacemos Laredo.

Tras las tensiones generadas por ese voto con la oposición, el Ayuntamiento quiere zanjar el episodio y centrarse en las negociaciones en los presupuestos municipales de 2026. En ellos se intentará incorporar las inversiones que habían sido planteadas en la modificación presupuestaria que no se pudo sacar adelante. El equipo de Gobierno necesita el respaldo de todos los grupos que lo integran para aprobar las cuentas del próximo ejercicio.

El campo de fútbol

Uno de los acuerdos ya alcanzados entre el alcalde y su equipo ha sido redirigir el millón de euros previsto inicialmente para las gradas y vestuarios de San Lorenzo a la construcción del campo de hierba artificial, tal y como aprobó la última asamblea de socios del Club Deportivo Laredo. La actuación pendiente en las instalaciones deportivas se abordará en una fase posterior mediante nuevas negociaciones con los grupos municipales y el Gobierno regional.

Por otro lado, González ha confirmado que se mantendrán los árboles existentes en las aceras de la Alameda Miramar y la calle Gutiérrez Rada, aunque las obras de mejora previstas en ambas zonas no se paran.

El regidor pejino ha insistido en que, siendo un gobierno «plural y diverso», resulta imprescindible preservar la estabilidad del municipio por encima de las discrepancias internas. «A veces toca reflexionar, escuchar y dialogar, y eso es precisamente lo que estamos haciendo», afirmó en un comunicado hecho público este jueves.

González sostiene que el Ejecutivo municipal mantiene «un rumbo positivo» y asegura haber recuperado un clima de entendimiento entre las formaciones que integran la coalición. El alcalde considera que Laredo se encuentra en un momento «decisivo», pero el municipio cuenta con «una hoja de ruta clara», con numerosos proyectos en marcha o próximos a iniciarse, como el Parque de los Tres Laredos, la cubrición del parque de la Alameda Manuel Llano, el asfaltado del centro urbano, La Pesquera y Tarrueza, la estación de autobuses, el nuevo punto limpio, las viviendas de protección oficial y diversas actuaciones en los barrios de San Lorenzo, El Tinaco y Pelegrín.

No obstante, en el comunicado no se menciona la Puebla Vieja y solo se alude de manera muy somera a los barrios, precisamente las áreas de las que es responsable la portavoz de Hacemos Laredo y sobre cuyo mal estado ella alertó en el propio pleno en el que también recordó que el Gobierno local había asegurado tener un acuerdo con el Ejecutivo regional que «no se ha materializado». «Me parece una falta de respeto y lo digo con tristeza», señaló, cuestionando incluso por qué, si existía ese compromiso regional, «tenemos que sacar el dinero de nuestros ahorros».