Un accidente leve colapsa el desfiladero de la Hermida Un pequeño choque entre un autobús y una autocaravana, que no se ponían de acuerdo, ha provocado un atasco de más de un kilómetro en la carretera nacional que comunica Liébana con la costa PEDRO ÁLVAREZ Potes Miércoles, 8 agosto 2018, 12:55

Un pequeño accidente por una colisión lateral entre un autobús y una autocaravana ha colapsado más de media hora el desfiladero de la Hermida. Según explicaron testigos del accidente, los dos vehículos tuvieron un percance al chocar lateralmente, en una zona estrecha del desfiladero, a la altura de la desviación hacia la carretera de San Esteban y Cuñabas. Al no ponerse de acuerdo entre los vehículos accidentados, los dejaron inmóviles a la espera de las autoridades, lo que acabó provocando colas de más de un kilómetro e indignación entre los automovilistas presentes.

Finalmente, el conductor del autobús decidió mover su vehículo ante las protestas del resto de conductores, al tiempo que llegaban las patrullas de la Guardia Civil desplazadas a la zona.

En la actualidad, la nacional 621 que cruza el desfiladero de la Hermida está en obras y con semáforos regulados en varios tramos, por lo que mantener cerrado al paso el vial, como en el caso de este accidente, ralentiza y colapsa el tráfico. Además era hora punta, en torno a las once de la mañana, y circulaban los vehículos de reparto. «Cuando ya despejaron, desde Panes subía una ambulancia, si no llega a desbloquearse el paso no sé qué hubiera pasado», se quejaba el conductor de uno de los vehículos que fue testigo del bloqueo.