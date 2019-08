Los alcaldes del PP plantan a la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia en su segundo Pleno La sesión estuvo a punto de suspenderse por faltar casi una veintena de los veinticuatro vocales que lo componen. Los populares alegan que se ningunea sus aportaciones PEDRO ÁLVAREZ Domingo, 18 agosto 2019, 12:21

potes. El Pleno extraordinario de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia estuvo esta semana a punto de no celebrarse, ya que faltaron en primera convocatoria casi una veintena de vocales de los veinticuatro miembros que la componen. Diez de ellos eran los representantes del PP que decidieron ausentarse en protesta porque, según ellos, no se tienen en cuenta sus propuestas. El resto de ausentes eran miembros del PSOE y del PRC, indistintamente que habían pactado ya en una anterior sesión -a la que sí acudieron- el nombramiento de presidente, Julio Cires (PSOE). Todo ello obligó a realizar la segunda convocatoria a la que ya dio tiempo para llamar a otros miembros del PSOE y PRC hasta llegar al quórum minimo para celebrarla: ocho miembros.

Al final, y ya iniciada la segunda sesión, el pleno se celebró con diez vocales (PSOE-PRC) y catorce ausentes: los diez representantes del PP y el resto cuatro vocales del PRC. Hasta poco antes de la segunda convocatoria de emergencia (realizada esa misma tarde) no había aún un tercio de los miembros que se necesitaban, por lo que estuvo a punto de suspenderse y se realizó con ocho, aunque luego ya iniciado se incorporarón dos miembros más. El presidente de la Mancomunidad afirmó tras el pleno que no era «sabedor del motivo por el que todos los vocales del PP no han asistido hoy a esta sesión».

A posteriori, los populares aclararon el plantón que habían dado, y lo justificaron en el ninguneo que, a su juicio, se hace a las iniciativas de los municipios del PP a pesar de tener mayor representación en población en toda la comarca. Así lo vino a aclarar el alcalde de Cillorigo de Liébana, Jesús Cuevas, en representación de sus compañeros de filas. «Es como protesta ya que en el anterior Pleno, donde se nombró presidente, planteamos asuntos como contrastar con otros técnicos la mejora de la base sobre la que irá la hierba artificial en el campo de fútbol que se está construyendo en Tama; la reforma de los estatutos, o las condiciones de trabajo del personal de la Mancomunidad, y el presidente hizo caso omiso de forma dictatorial a nuestras pretensiones», enumeró.

El PP critica que PSOE y PRC sólo acudan a las sesiones cuando tienen que nombrar presidente

A la par, Cuevas afeó que el actual presidente mantenga reuniones con representantes de la administración regional sin contar con ellos o se atribuya una representatividad que no le corresponde. «Se ha reunido con el Consejero de Sanidad, sin contar con los alcaldes, fuera de su cometido, en un área que no está mancomunada, y no es la primera vez que ocurre que vaya a temas que no son de su competencia en representación de Liébana», subrayó.

El alcalde explicaba también que la protesta evidencia otra situación, y es que durante los cuatro años anteriores eran los vocales del PP quienes garantizaban el quórum para la celebración de los plenos por las ausencias significativas del resto. «Estamos cansados de que el día que van todos los vocales del resto de partidos sea cuando hay que elegir al presidente y a partir de ese pleno las ausencias son más que importantes», criticó.

Pese a la protesta, Cuevas añadió que los representantes populares volverán a las sesiones para cumplir su cometido. «Nosotros, iremos de nuevo cuando se nos convoque, ya que en este pleno no se votaba nada y solo se limitaba a nombramientos, pero queremos que esta ausencia sirva de advertencia de que hay que hacer mejor las cosas si se quiere que la Mancomunidad funcione», sentenció.

En lo que respecta al pleno celebrado, se constituyeron los grupos y se dio cuenta de los portavoces. El PP tendrá como portavoz a Javier Gómez, alcalde de Potes; el PRC a Oscar Casares, alcalde de Camaleño y el PSOE a Secundino Caso, alcalde de Peñarrubia. Las sesiones serán trimestrales y Francisco Sánchez, vocal del PRC, fue nombrado vicepresidente de la Mancomunidad.